大陸解放軍近期在台海、南海進行多場軍演，使區域緊張局勢不斷升溫。國防安全研究院軍事戰略所長蘇紫雲，今天在一場台海安全座談會上表示，他認為，陸美雙方現階段皆展現戰場偵蒐的情報肌肉，對戰場進行精密測繪，現階段是戰爭邊緣，但是否會面臨武裝衝突？他說，要防意外發生。

國家政策研究院文教基金會，今(2日)舉行名為「中美軍事對抗熱點與台海安全」座談會，邀請多位軍事戰略專家與會。據《中評社》報導，蘇紫雲指出，陸美衝突雖然升溫，但是熱戰風險低，但仍要注意「意外發生」，他研判，現階段兩大國都在避戰。

蘇紫雲指出，目前亞太情勢是「美方圍而不打」，目前在印太區域佈署，可說是全軍破敵的臨戰狀態，陸方則是「演而避戰」，官媒態度軟硬皆施並不定。陸方藉在渤海、黃海、南海的軍演，呈現「北守南攻」的態勢。

蘇紫雲說，美方的海空軍偵察機，U2戰略偵察機、EP-3反潛機都已到齊，部署監控大陸北、東、南三個濱海戰區。陸方則藉由不斷透過「特定智庫」公布美軍機艦位置與衛星圖像，展現海洋監視衛星追蹤美軍航艦、大型兩棲艦目標的能力。

最後，大家最關心的「陸美是否可能開戰？」議題，他研判，風險雖低，但是要嚴防意外戰爭，除非陸方忍無可忍開第一槍，否則雙方戰爭的機率有限。

與會的國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤也表示，解放軍武器裝備現代化的程度逐漸接近美軍，不過從最近美中兩軍的角力來看，美軍不只在實力上略勝一籌，還包括軍事手段的操作。因為美軍畢竟累積了相當多實戰的經驗，更重要的是，美軍並不畏懼衝突，而且顯然已做好衝突的準備。

(中時新聞網)