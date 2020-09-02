農曆七月到來，日日有萬人搭乘通車的台北捷運，其實也埋藏不少令人膽顫心驚的靈異傳說，如捷運停駛後卻還有人在月台等候上車、月台尋找女子卻找不到人等奇異景象，都在繪師Dream Q的筆下更添真實。

Dream Q表示，其實自己非常怕鬼，「我容易受圖文影響，將想像畫面『合成』到真實生活，任何可怕的東西，半夜時會像擴增實境一樣，出現在我的視線裡，所以我不敢接收任何跟生活貼近的恐怖資訊。」為了系列捷運鬼故事，只能強迫自己看大量恐怖漫畫揣摩如何畫出陰森氛圍。

Dream Q擔任繪師已有10年以上資歷，此回描繪的捷運系列鬼故事多取自網路傳說，這些故事發生於台北捷運各個車站，如捷運新埔站、海山站、松江南京站等。因故事場景貼近台北市民生活圈，圖文發佈僅一天便超過3000次分享。

其中一則於松江南京站的故事，引起最多民眾迴響。有名網友分享，自己有回於松江南京站上車，歷經幾站車程後下車，卻還是同樣在松江南京站。這般靈異的穿梭經歷，Dream Q利用不同人影交疊，描繪出帶有異時空感的捷運車廂，將原只有文字敘述的故事，更顯驚悚。

負責蒐羅系列捷運鬼故事的則是與Dream Q長期合作的網路企劃「茶編」。茶編表示，捷運鬼故事系列多是取材自網路上流傳已久的靈異經驗，繪畫是門藝術，透過畫面可以呈現許多無法用文字表達的細節與張力，讓人身歷其境。這些捷運鬼故事先前都沒有人將其視覺化，適逢鬼月，才想嘗試將其化為圖文。

(中時 )