不久前在日本流行的「綠茶咖啡減肥法」，主張將咖啡與綠茶以1：1比例混合，3餐之前喝就能達到減肥效果，藝人方岑、營養師都是愛好者，但專家指出，有3類人不適合喝。

黑咖啡加綠茶能助減肥？不久前風靡日本，由醫師及作家工藤孝文所提出的「綠茶咖啡減肥法」，聲稱不用節食、戒口，3餐前喝綠茶咖啡就能月減6公斤，連之前因「甘安捏」口頭禪而重新在社群上爆紅的藝人方岑，也說自己靠這個方法1個月瘦了3、4公斤，體脂肪也降了快3％，到底綠茶咖啡是什麼？真有這麼神奇嗎？

「綠茶咖啡減肥法」指的是將綠茶和黑咖啡以1：1的比例混合，並於每日3餐飯前飲用一杯（約250～350cc），工藤孝文在書中表示，綠茶咖啡能幫助減肥的關鍵在於3要素：咖啡因、綠原酸、兒茶素。綠茶和咖啡中的的咖啡因，能促進新陳代謝；綠茶中的兒茶素和咖啡中的綠原酸，則能幫助抑制飯後血糖的快速上升，3要素相輔相成下，便能提高燃脂效果，幫助達到減肥的目的。

同樣試過此方法、並在10個月瘦下5公斤的營養師陳嫚羚補充說，兒茶素有活化脂肪代謝、增加腸道好菌的好處，而茶胺酸也能幫助放鬆交感神經和心情，改善因壓力大而食慾增加、暴飲暴食的情況，且綠茶能中和黑咖啡的苦味，怕苦的人也很適合飲用。

由於咖啡因容易刺激交感神經、造成血壓升高，因此有高血壓、心臟病、心絞痛、心肌梗塞等心血管問題者，皆較不適合飲用。（圖片來源：pixabay）

雖然綠茶咖啡好像好處不少，但也有人聽到後第一個反應是，這會不會很「刮胃」？腸胃功能弱的人能喝嗎？對此陳嫚羚建議，有幾種人的確較不適合飲用。

1. 貧血、吃素、正值生理期：綠茶咖啡中的單寧酸會影響人體吸收鐵質，缺鐵性貧血者、吃素者，以及正值生理期間的女性等，因為容易缺鐵，所以較不適合飲用。

2. 腸胃功能不佳、對咖啡因過敏者：有消化性潰瘍、胃食道逆流等腸胃功能問題，或是本身對咖啡因過敏的人，皆不適合飲用，除了咖啡因易刺激腸胃，餐前、空腹時飲用大量液體也會稀釋消化液，造成不適。如果真想嘗試或症狀較輕微的人，建議可改成只在早、午餐前喝，或飯後1小時候再喝，並將濃度稀釋，都是不錯的替代方法。

3. 心血管疾病患者、孕婦等：由於咖啡因容易刺激交感神經、造成血壓升高，因此有高血壓、心臟病、心絞痛、心肌梗塞等心血管問題者，皆較不適合飲用。另外，過高的咖啡因攝取也可能增加流產、早產、新生兒體重過低的機率，建議孕婦也要酌量飲用，將每日咖啡因攝取量控制在200毫克以下。

也有人會問，除了綠茶和咖啡，還能再加其他東西調味嗎（例如牛奶）？或是一定要用綠茶嗎？能否用其他茶飲代替？對此專家表示，咖啡中有助瘦身的物質綠原酸，容易與蛋白質結合形成「酪蛋白」，導致身體吸收綠原酸的程度下降，因此若是以減肥為目的的人，就不建議再加牛奶飲用。

至於能否使用其他茶飲替代，答案是可以的，陳嫚羚表示，綠茶中的兒茶素有時容易造成腸胃不適，不習慣的人其實可以改用紅茶、烏龍茶等其他茶類調配，或是加點新鮮水果增添風味，都是不錯的變化方法。

蘋果茶咖啡

食材：蘋果1/4（磨成泥）、蘋果幾片、黑咖啡200cc、綠茶或紅茶200cc

做法：

1. 將黑咖啡與綠茶（或紅茶）以1：1比例調和

2. 放入蘋果泥攪拌均勻，再放入幾片蘋果片即完成

好處：蘋果富含膳食纖維，能幫助排便，其果膠成分能幫助體內糖分和脂肪排出體外，蘋果多酚也有調節免疫力，抗氧化的效果。

(中時新聞網)