以色列的智能射手公司(Smart Shooter)，完成一種自動機槍台，可以很容易的安裝在俗稱「皮卡」(Pickup Truck)的客貨兩用車，使其搖身一變成為高效率的機槍戰鬥車。

防衛部落格(Defense Blog)報導，智能射手公司設計的輕型武器遙控站（Light Remote-Controlled Weapon Station,LRCWS），名叫SMASH Hopper，能夠安裝在各種車輛，而該公司是以著名的豐田海力士皮卡(Toyota Hilux)來測試，更具有代表性，海力士皮卡早就是戰場上的常客，經常被各地游擊隊發揮各種創意，改裝成各種作戰車輛。

自動機槍台可以適用各種槍支，突擊步槍或機槍都能裝備。(圖/Smart Shooter)

SMASH Hopper可以說是特別為民用貨卡設計的，它重量僅有15公斤，並且具備模組化設計，可以快速拆裝，更重要的是，它有完整的觀察與遙控系統，操作員可安全的以搖控方式操作機槍，不必冒著中彈的風險在車外操作。

智能射手公司表示，SMASH Hopper在測試過程中，成功地擊中了300多公尺外的地面移動目標，也能射擊空中目標。

改裝成防空砲車的豐田海力士皮卡。(圖/patdollard.com)

SMASH Hopper具有晝夜觀測能力，也有足夠的人工智慧，可以自動掃描目標，適合進行邊境安全、防止無人機、遠程埋伏等任務。

這種武器值得台灣的防衛作戰參考，許多戰略分析師都認為「台灣應該發展不對稱作戰能力」，SMASH Hopper就屬此類武器。

(中時新聞網)