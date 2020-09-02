台中市南區南昌街2日下午16時多發生火警，並傳出一人受困屋內，警消獲報立即出動到場佈水線滅火，謝姓屋主指稱52歲的太太疑似受困二樓，唯因屋子內囤滿大批物品，救援困難，當消防人員找到52歲的謝太太時已無呼吸心跳，不料移出遺體時，突然發生復燃，持續波及5戶民宅，經消防隊持續增援搶救，約於晚間8時多撲滅火勢。
謝姓屋主向消防救護人員表示，曾接到太太打電話表示，一樓冒黑煙她躲在二樓，為恐有人受困，消防救護人員穿梭火場積極尋人，但該住宅一、二樓囤滿大批物品，救難人員出動大型機具破壞鐵捲門，企圖救人，經過一番搜查發現女屋主，倒臥在二樓，遭雜物壓住，已明顯沒有呼吸心跳。
而原以為火勢已撲滅，未料在找到女屋主遺體後，該連棟透天厝再冒黑煙，還延燒五戶，消防救難人員緊急增員滅火，不料增援的雲梯車一度無法出水，幸緊急排解後，火勢控制。
(中時 )
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