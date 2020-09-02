中市南區南昌街一間民宅2日下午4點發生火災，受困女屋主現場已無生命跡象，遺體送出時，突然發生復燃，煙霧彌漫中，情勢危急。（黃國峰攝）

中市南區南昌街一間民宅2日下午4點發生火災，受困女屋主現場已無生命跡象，遺體送出時，突然發生復燃，並延燒多間，現場煙霧瀰漫。（黃國峰攝）

中市南區南昌街一間民宅2日下午4點發生火災，本來火已熄滅，不料近6點時突然發生復燃，並延燒多間。（黃國峰攝）

中市南區南昌街一間民宅2日下午4點發生火災，受困女屋主現場已無生命跡象，遺體送出時，突然發生復燃，煙霧彌漫中，情勢危急。（黃國峰攝）

中市南區南昌街一間民宅2日下午4點發生火災，消防隊發現52歲女屋主現場已無生命跡象，遺體於下午17點52分送出，現場也同時突然復燃，煙霧瀰漫。（黃國峰攝）

中市南區南昌街一間民宅2日下午4點發生火災，一位消防隊員移送受困女屋主的遺體時，因現場突然復燃，吸入過多煙霧而不適。（黃國峰攝）

中市南區南昌街一間民宅2日下午4點發生火災，移出受困女屋主遺體時，現場突然復燃，支援的雲梯車卻久久無法射水。（黃國峰攝）

中市南區南昌街一間民宅2日下午4點發生火災，並延燒多間，火勢猛烈。（黃國峰攝）

中市南區南昌街一間民宅2日下午4點發生火災，並延燒多間，火勢猛烈。（黃國峰攝）

中市南區南昌街一間民宅2日下午4點發生火災，本來火已熄滅，不料近6點時突然發生復燃，並延燒多間。（黃國峰攝）

中市南區南昌街一間民宅2日下午4點發生火災，因屋內堆放太多雜物，影響逃生，52歲女屋主命喪黃泉。（黃國峰攝）

台中市南區南昌街2日下午16時多發生火警，並傳出一人受困屋內，警消獲報立即出動到場佈水線滅火，謝姓屋主指稱52歲的太太疑似受困二樓，唯因屋子內囤滿大批物品，救援困難，當消防人員找到52歲的謝太太時已無呼吸心跳，不料移出遺體時，突然發生復燃，持續波及5戶民宅，經消防隊持續增援搶救，約於晚間8時多撲滅火勢。

謝姓屋主向消防救護人員表示，曾接到太太打電話表示，一樓冒黑煙她躲在二樓，為恐有人受困，消防救護人員穿梭火場積極尋人，但該住宅一、二樓囤滿大批物品，救難人員出動大型機具破壞鐵捲門，企圖救人，經過一番搜查發現女屋主，倒臥在二樓，遭雜物壓住，已明顯沒有呼吸心跳。

中市南區南昌街一間民宅2日下午4點發生火災，得知母親已無生命跡象，兒子悲痛跪倒。（黃國峰攝）

中市南區南昌街一間民宅2日下午4點發生火災，因屋內堆放太多雜物，影響逃生，52歲女屋主命喪黃泉。（黃國峰攝）

而原以為火勢已撲滅，未料在找到女屋主遺體後，該連棟透天厝再冒黑煙，還延燒五戶，消防救難人員緊急增員滅火，不料增援的雲梯車一度無法出水，幸緊急排解後，火勢控制。

(中時 )