日本網紅西原愛夏（Manaka Nishihara），擁有甜美外型和F罩杯傲人上圍，除了正職是一名專業牙醫，還會在工作之餘接拍寫真 ，因此被網友封為「最美牙醫」，近日她參加了日本周刊舉辦的「2020美尻總選舉大賽」，在社群網站曬辣照拉票，讓網友看了忍不住直呼太犯規。

西原愛夏近期參加日本《週刊ポスト》舉辦的2020美尻總選舉大賽，日前在IG上傳泳裝清涼照曬美尻，可見她穿著高衩連身泳衣趴在泳池邊，背後挖空設計讓她露出一截蠻腰，更因為趴地姿勢，渾圓翹臀從兩側炸出，完美曲線全被看光。

西原愛夏身材火辣，擁有高人氣。（圖／翻攝自IG）

事實上，西原愛夏去年就曾報名美尻總選舉大賽，最後獲得第四名成績，今年再參賽，不少男粉絲死忠支持，看完辣照更暴動直呼「好美」、「最高（さいこう）」（最棒了）。

現年24歲的西原愛夏，在中學時期被星探發掘而成為寫真模特兒，不只拍了許多大膽寫真，也曾參與戲劇演出，以高顏值、一雙逆天長腿和傲人F罩杯暴紅，被封為最美牙醫，2017年考取牙醫執照，是現役牙醫師，也是許多人心中的性感女神。

在 Instagram 查看這則貼文 西原愛夏 / Manaka Nishihara（@manakanishihara）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 30 日 上午 12:30 張貼

(中時新聞網)