行政院今公布新版中華民國護照封面，放大英文TAIWAN字樣，並把英文全名REPUBLIC OF CHINA縮小，加註在國徽外圈，新版護照明年1月起換發。而見到新版護照設計，讓過去一直追逐著國旗的中華民國派韓粉哭了，直呼民進黨政府一直要消滅中華民國，「難道真的要滅亡了嗎？」

韓粉發文表示，過去跟著韓國瑜造勢，滿滿人群中飄揚著的國旗海讓他相當感動，所有人跟著掌旗手搖旗吶喊，一片紅通通，讓他愛國之心油然而生，但是自從韓國瑜失勢後，已經好久沒有看到這樣的場景，而近來民進黨政府對於「中華民國」四個字的打壓更是讓他難以接受。

這本護照今天公布後讓他完全崩潰了，表示為何民進黨一直想要消滅中華民國？處處打壓，現在連REPUBLIC OF CHINA都變得見不得人，要這樣躲躲藏藏，難道中華民國真的要滅亡了嗎？

他的哭喊引來其他韓粉的安慰，表示「為了找回國旗，下次選舉一定要贏回來」、「不能忍受！」「這真的是太誇張了、逼人太甚」、「我的國家叫做中華民國！不是台灣」、「真的好想念韓國瑜、國瑜車隊、大造勢的時光」。

(中時新聞網)