2020年一場疫情顛覆了全球經濟，在勞保勞退不足支應退休生活、投資環境又動盪不安的局勢下，要如何提早規畫退休財源，面對一個波動性高、心態保守的年代，景順2030優享樂活退休組合基金透過「兩畝田」策略來分進合擊，為投資人啟動退休十年大計。

景順投信指出，退休理財較佳的做法是採多元資產的投資方式，主要可分為「目標風險」和「目標日期」兩種策略，其中目標日期在投資人設定好退休的目標日期後，由經理人依不同人生階段的風險承受與收益需求特性，自動調整投資組合中的風險比重已逐漸成為退休金投資的主流。

為了讓獲利管理更進化，景順2030優享樂活退休組合基金將傳統目標日期策略再升級，透過結合「成長型資產」與「目標到期型資產」的兩畝田動態配置策略組合來守護退休資產。

第一畝田：成長型資產，成長型資產投資標的為全球ETF，且維持股七債三配置，股市扮演攻擊性角色，像是美國大型股ETF、新興市場股票ETF等；另外三成是固定收益部位，例如企業債ETF、高收益債ETF等，可適時緩和整體投資組合波動，為資產繫上安全帶。

景順投信指出，成長型資產就像農夫的角色，透過全球多重資產的ETF播種耕耘，隨著經濟週期起伏，賺取股債在經濟周期中的紅利。但因持股部位最高七成，就算遇到景氣循環、經濟疲軟，仍有三成債券部位可當作資產避風港。

第二畝田：目標到期型資產，目標到期型資產具備保存收益特性，類似穀倉的角色，由第一畝田農夫播種耕作、耕耘獲利後，再透過第二畝田、即穀倉角色在途中收納並穩定投資組合的獲利，並在抵達終點時，將波動降至最低，就算退休前市場出現黑天鵝，也不擔心財富轉眼一場空。

景順投信表示，對退休金準備還是一張白紙，或仍嫌不足的五、六年級生來說，是值得評估的開始，也是退休理財不可或缺的投資工具之一。

(工商 )