1984年日片《麻雀放浪記》由性格演員真田廣之主演，男神級演員齋藤工經10年的苦心企劃和奔走，大改故事設定，與《孤狼之血》、《那一夜》導演白石和彌攜手，將此經典作改編成諷刺現代社會的《麻雀放浪記2020》，故事設定在因第三次世界大戰2020年東京奧運被中止，竟已成為現實。

《麻》片在日本常被視為「問題之作」，白石和彌導演對此表示：「可能因故事設定為東京奧運停辦的關係吧，聽說部分人感到不快。」沒想到東京奧運在今年因新冠肺炎疫情而決定延期舉辦。《麻》片主角齋藤工是該片重要推手，他在10年前認識了原作作者阿佐田哲也老師的妻子，引發他想讓年輕世代認識《麻雀放浪記》、延續作品的DNA。

日本「鬼才導演」白石和彌以《她不知道那些鳥的名字》、《孤狼之血》、《那一夜》等作為台灣影迷所熟悉，提到與白石和彌導演合作的感想，齋藤工表示：「可能不少人以為白石導演就如他作品，但其實他是位十分溫和的人。他設身處地和和演員一起完成每一場戲，他的建議都能令演員感到安心。」《麻雀放浪記2020》9月30日在台上映。

(中時 )