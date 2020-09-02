國際品牌emoji與15位累計百萬人氣網路圖文創作者，首度攜手運用多采多姿的豐富插畫於新光三越台中店10樓舉辦「療癒。厭世。夜市插畫創作聯展」，以療癒系的emoji與圖文插畫為網友一起大聲說出內心話。

15位網路圖文創作者包括：台灣首位Line貼圖插畫家「彎彎」、斜槓柴犬跨界王「柴語錄」、清新脫俗的插畫家「瀚瀚隨手畫」、立志成為代表東方的卡通偶像「小八將」、喜歡畫畫的海鮮狂熱份子「浪味仙貝」、「帽帽-Hatto」、微色插畫家「裸裸的愛」、「欸那-ANNA」、插畫界廢文一哥「河童先森 Mr.Kapa」、呆萌的刺蝟「我是CC」、治癒系圖文作家「土豆」、多媒體直播網紅老師「漂漂老師」、心靈日記治癒系插畫家「藝千」以及「狗狗刨沙區DOG」、「阿軒-Xuan」。

該展覽以厭世=夜市諧音發想規劃夜市主題，emoji展區有網友最愛夜市遊戲排行榜，套圈圈、投籃機、彈珠檯等；期間限定店包含療癒系的圖文創作者及emoji週邊產品，扭蛋機台…等，還有可愛的柴語錄快閃新品首賣，逛展買週邊有趣又好玩。

(中時 )