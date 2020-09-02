明華園日字戲劇團魅力小旦陳昭薇，從小耳濡目染，對她來說歌仔戲就是她的生活。在歌仔戲中，用手指指他人的手勢跟我們日常生活有什麼不同呢？ｉ運動特派員，綜合格鬥達人麻努，帶你一起向陳昭薇請教

「2020 SUPER STAR體育表演會」9月19日在臺北小巨蛋盛大登場，本屆邀請超過30組頂尖團隊參與，其中包含明華園日字戲劇團的魅力小旦陳昭薇。

陳昭薇是第一次參加體表會的演出，當初接下這個表演時，還不知道會如此盛大，陳昭薇笑著說：「也許這就是無知者無畏吧，但既然有這個機會，就會全力把它做好。」

演出內容主要是孫悟空與鐵扇公主的對決，飾演鐵扇公主的陳昭薇，將大戰由臺灣戲曲學院的學生扮演的孫悟空以及小猴子們。陳昭薇表示想看歌仔戲如何與街舞、DJ結合，又怎麼跟體育表演會產生連結，到時候進場看就可以知道囉。

出生於歌仔戲世家的陳昭薇，從小跟著父執輩至各地表演，在戲班的耳濡目染中長大。5歲時第一次登臺，飾演戲曲「燕雲十六州」戰爭場景中的一名孤兒，還來不及緊張就完成了人生第一次的歌仔戲演出。往後雖然因為升學中斷了戲曲的練習，然而歌仔戲始終是陳昭薇最熟悉的歸屬，18歲後便自然而然回歸到這條路上。

父親是明華園日字戲劇團團長，母親是明華園當家花旦，陳昭薇的歌仔戲背景，讓她在演戲的過程中，承受不少外界壓力，但隨著時間的推移，陳昭薇慢慢地將這些壓力轉變成動力。

「不希望被冠上是誰誰誰的女兒，希望名字出來就是我自己，就是陳昭薇。」這樣的心態，讓陳昭薇漸漸走出自己的路，在2001年「乘願再來」飾演端木晴，以及2006年「何仙姑」，劇中飾演李旦，均有非常出色的表現。

陳昭薇說：「歌仔戲對我來說，就是一種生活感，如同空氣和水，這就是我的生活，沒有人會跟生活去切割一些什麼，只是生活多大的比例會放在這裡而已。」

體育署i運動資訊平台打造的網路節目，特地請瑞士綜合格鬥好手麻努（右）體驗歌仔戲的身段與手勢。（體育署提供）

9月19日體育表演會配合中央疫情指揮中心建議，有別於往年分區不劃位之做法，今年活動入場將採取實名制及對號入座，入場民眾於演出當天除提供票券證明外，還須攜帶個人身分證件進行登記，並於小巨蛋內全程配戴口罩，相關細節公布於KKTIX索票網頁。

當天無法親臨現場的民眾們也不要失望，體育表演會將於當天晚上19:00於年代MUCH台、壹綜合MOD頻道、LINE MUSIC、ETtoday東森新聞雲、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS、中視數位新聞台(20:00)等平臺進行轉播，全國觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。

(中時 )