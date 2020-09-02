高雄前市長韓國瑜卸任至今快3個月了，高雄市又見淹水場景！今天上午下了一陣大雨，造成高雄的梓官區淹水。粉專直言，扯!一周要淹幾次？是要划船去納骨塔祭祖嗎？這裡還在淹大水。質疑基本功掉漆。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」貼文表示，高雄梓官區又淹水了，經查證是今天上午一陣大雨造成淹水，不禁問先人的墳墓或是靈骨塔泡在水裡，對人運勢有沒有影響呢？看來這是一個自求多福的年代。

附近里長對此表示，之前旁邊有兩個池子，因為都填起來了，所以水沒有辦法排出。旁邊廠商放的H型鋼與豬舍那塊空地所有的水，會流入馬路上，加上水溝排水不良，下雨積淹水機率很高。

網友回應說，「可憐喔！換個市長，整個高雄變樣了？」、「所以當地幹嘛沒事把池子填起來，不是最愛說陳菊滯洪池沒用嗎？」也有人認為，「有人說路平燈亮水溝通是基本功耶，笑死。」、「人家打造東方威尼斯啦！」、「你們不知道這是新作的滑水道嗎？上任幾天就落成。」、「高雄新興行業～出租橡皮艇。」

(中時新聞網)