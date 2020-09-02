台達電為加油站打造符合綠能趨勢的新商業模式，與日本第二大能源業者出光興產合作在橫濱市中心開設複合式電動車充電站，不僅大量應用台達電的能源物聯網解決方案與商用型儲能系統、電動車充電樁，模組化設計也希望能快速複製到其他加油站或不同產業的場域，而台達電也宣布，橫濱充電站甫正式營運，便獲選為橫濱市政府災難緊急應變據點。

台達電表示，這座充電站位於橫濱市中心，是台達電首座複合式電動車充電示範站，充電站前身是出光興產的加油站，由台達電與出光一起規劃、改建並營運。

台達電表示，橫濱充電站整合台達電的商用型儲能系統及電動車充放電方案，付款則透過台達電開發的電動車充電付費系統與APP，與日本大部分電動車充電站不同，橫濱充電站的使用者不需要事先購買充電卡，APP並特別注重使用者隱私保護，而為了讓等待充電時，車主能有地方殺時間，台達電也在橫濱充電站經營咖啡店提供飲品，並導入充電服務、店內空氣品質監控等台達電所開發的零售物聯網解決方案，而在災害期間，橫濱充電站則將提供市政府緊急應變專用車輛於站內充放電，以利團隊快速佈署救災用電。

台達電執行長鄭平表示，橫濱充電站甫營運即獲選為橫濱市政府災難緊急應變據點，是台達電「環保、節能、愛地球」的具體實踐，台達電日本分公司總經理柯進興也表示，台達電應用在橫濱充電站解決方案中的V2B雙向電動車充放電樁，將電動車變成虛擬電廠，成為建築供電來源之一，建構出Mobility（移動）與Utility（電力基礎設施）兼具的新商業模式，是電動車充電應用普及化的新契機。

台達電表示，橫濱電動車充電站首度落地台達電開發多時的模組化解決方案，未來可望複製到其他加油站或不同產業的場域，可大幅縮短規畫與布建時程，開拓新的商機。

(工商 )