防疫組盒包」只含5片口罩，加上一個口罩收納袋，售價卻要149元，不少網友直呼，「智力測驗包」。(摘自PTT)

雖然國內新冠疫情逐漸趨緩，彰化縣衛生局長葉彥伯也公開表示「台灣安全、社區安全」，不過排隊搶購口罩的人潮仍依舊，其中「特殊色」口罩更是受到民眾廣泛歡迎。知名醫療耗材製造商「CSD中衛」所生產的口罩倍受國人喜愛，不過近日中衛將推出的「防疫新生活紀念包」內含5片特殊色口罩+1口罩收納袋，要價149元，卻讓許多網友無法接受。

新色中衛口罩組「5片加收納袋」

據了解，中衛預計明（3）日推出「防疫新生活紀念包」，這系列共有4種玩色口罩組合，分別為：「月河藍＋炫綠」、「月河藍＋黑」、「潮橘＋黑」、「深丹寧＋炫霓紫」。此外，搭配網友票選之5大金句：「江湖在走 口罩要有」、「始中衛你」、「那一年我們一直在追的口罩」、「一罩難求 珍惜擁有」、「口罩比鈔票搶手的荒唐歲月」，將印在組合包內的口罩收納袋上。

不過這「防疫組盒包」只含5片口罩，加上一個口罩收納袋，售價卻要149元，不少網友直呼，「行銷過頭了...」、「台灣商人很會，房子也就算了，口罩也能炒」、「翻譯：儲值你的台灣價值」、「不愧是商人，防疫物資炒作成為商品」、「盤子測試」、「智力測驗包」。

不過也有人指出，雖然ptt一定罵聲一片，但現場肯定有人排隊。「不用幻想會滯銷，現在中衛就是很搶手」、「有人願意買單，嫉妒喔」、「只要有其他顏色就會一堆人搶著買阿」、「保證被掃光，一盒2000都有人買了，這一片才30」。

(中時新聞網)