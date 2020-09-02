有多次性侵前科遭判刑10年，被稱為「保全界李宗瑞」之稱的羅姓男子，涉嫌以「電競陪玩師」打工可轉正職為由，誘騙國中少女囚禁在豪宅夾層密室66小時，甚至一度對其猥褻。據了解，由於他曾對少女秀出至少另外4名少女的照片及匯款紀錄，專案小組懷疑另有人受害不敢報案，今天再度帶著羅嫌的19歲妻子，回到新竹豪宅再度搜索，並帶回羅嫌使用的筆電清查。

據了解，羅嫌為了取信少女，曾秀出不明匯款紀錄，還誆稱「你看這些學姊也上來打工，也收到錢，你上來有伴」，讓少女掉入陷阱。卸下心房搭車北上，因此讓專案小組懷疑還有多人受害，立刻進行追查。

專案小組帶著羅妻，下午直奔新竹竹東鎮中興路囚禁少女的豪宅，經過搜後，帶走羅嫌所使用的筆電，據了解，專案小組懷疑其中藏有不少受害者與過去羅嫌上網引誘少女的證據，因此特別帶回解密。

專案小組調查發現，羅嫌在匯款時，為了避免被警方追查，以1名60多歲的蘇姓婦人身分證匯款給少女，顯示他早已設下斷點企圖脫罪。

警方昨在新竹不到3坪大的夾藏屋找到少女，並逮捕嫌犯羅育祥後，持續追查，發現今年5月初，羅育祥重施故技，和想要打工的高雄14歲少女在網路認識後，先吸引少女當電競陪玩師，並以超商ibon點對點方式匯款200至1000元不等的零用錢引誘她落入陷阱，達成約她北上的目的，由於她早已有多次以相同手法的性侵前科，警方懷疑會有更多人受害而不敢報案，因此將繼續深入調查。

(中時新聞網)