國民黨今天下午開中常會通過改革委員會「現階段兩岸政策報告」，將在6 日全代會報告。黨主席江啟臣提出八點論述，定調以《中華民國憲法》為根基的「九二共識」延續兩岸互動，堅決反對台獨與一國兩制，並向中共喊話「呼籲大陸放棄對台用武」。會中部分中常委對認為兩岸論述需要對岸認同才能提出，引發江啟臣不滿，以兩岸論述經黨內民調贊成，回嗆「沒參加黨代表座談的中常委沒資格說話！」

高層人士指出，「江八點」在江啟臣歷經兩個多月全台聽取地方意見，也分別與前總統馬英九及連戰、吳敦義、朱立倫、洪秀柱、吳伯雄等前黨主席意見交換，國民黨將以基於中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動，且互動方式要與時俱進，因為沒有九二共識，就無法溝通。但不應以九二共識為滿足，應要與時俱進，也就是「站在九二共識上，改造九二共識。」

據指出，包括對岸近日也密切觀察國民黨的兩岸論述，對「江八點」也相當認同。

今天中常會中，范成連等少數中常委認為兩岸論述須經對岸認同，不應國民黨單方面修改。江啟臣不滿回嗆：「兩岸論述是基於中華民國憲法的九二共識，有錯嗎？身為國民黨員都不清楚九二共識的基礎是中華民國憲法，難怪外界不清楚，被抹紅正常而已」、「完成34萬黨員民調、到各地開黨代表座談，以前有這樣做嗎？改革都是有依據的，沒共識我不會提上來，有參加黨代表座談的中常委都知道，沒參加的沒資格講話。」

最後「江八點」照改委會文字通過，只在前言有關兩岸關係倒退的部分依中常委建議，除了列出中共香港反送中等事件影響，也增加民進黨破壞兩岸穩定的種種作法。

「江八點」具體主張包括：一、中華民國憲法既開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律基礎，是穩定兩岸關係的磐石。

二、兩岸官方協商必須正視中華民國憲政秩序，兩岸官方互動必須尊重中華民國存在的事實，表述中華民國的空間，是兩岸官方協商互動的核心要素。

三、國民黨執政時期關於「九二共識、一中各表」的表述，皆本於中華民國憲法，也是兩岸求同存異的成功經驗。基於中華民國憲法的九二共識，應用以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式與時俱進。

四、國民黨數十年來堅決反對台灣獨立與中共的一國兩制，因兩者均將消滅中華民國主權國家地位。

五、大陸應放棄對台用武，兩岸應樹立和平解決分歧的典範，實現在國際社會相互尊重，互不排斥。為維持台海和平，推動兩岸交往和台美合作同步並行，是當前最佳方略。

六、儘早完成兩岸協議監督條例立法，持續推動兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下的服務貿易協議與貨物貿易協議。

七、為保障合法合理合情的兩岸交流，國民黨將率先制定黨公職兩岸交流行為準則，明定從政黨員及黨職人員來往兩岸應遵守的規範。

八、兩岸官方皆應保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流。台灣人民在大陸的人身自由和基本權利應受保障，相對地，大陸人民在台灣免於歧視的權利也應受保障。

(中時 )