根據警方統計，路口人車交匯複雜，易發生各類碰撞事故，約有6成道路交通事故發生於路口，且在路口各類交通工具中，因行人毫無安全防護設施，且車輛有視野死角及反應時間問題，讓行人為路口所有用路者中最弱勢族群，屏東也將在即日起進行交通大執法。

屏東縣警局交通隊長魏坤男指出，近3年全國路口行人致死事故，肇因以車「未注意車前狀況」、車「搶越行人穿越道」及人「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」為前3肇因。

以屏東為例，2017年至2019年在路口已經造成行人10人死亡、380人受傷，2020年迄今造成3人死亡、82人受傷。屏東警方1日起嚴格取締，其中「車不讓行人」違規21件，就是要以嚴正執法導正駕駛人正確路權觀念。

為宣導路口交通安全，屏東縣警局更錄製影片，透過泰武國小學生與斑馬先生一同入鏡跳舞，宣導駕駛人路口慢看停觀念，並在各重要路口電視牆播放。

屏東縣警局長李文章強調，汽機車禮讓行人的原則為，汽機車在行人穿越道上以距離行人行進方向一個車道寬以內，應禮讓行人優先通行；其次是行人穿越路口時，汽機車不得強行進入行人穿越道，造成行人驚嚇、後退或停，否則都將開罰。

(中時 )