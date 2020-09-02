新北市衛生局連續7年在衛福部國健署「癌症篩檢與檳榔健康危害防制」奪冠，今年更在「營造健康生活環境」評比項目奪魁，贏得雙料冠軍。衛生局長陳潤秋於2日上午在市政會議獻奬給市長侯友宜，分享雙冠王榮耀。
侯友宜表示，現代人生活及飲食習慣西化，同時工作壓力增加及運動量減少，癌症及慢性病逐漸取代過去的傳染病，成為時下主流疾病。
侯友宜說，人人聞癌色變，但以台灣醫療水準，只要能及早發現並治療，很多癌症就如同慢性病般的，都能加以控制甚至治癒，防範癌症最好的方法就是篩檢，早發現早治療，且養成良好的生活習慣也能減少預防癌症的發生，因此本市也致力於營造市民健康生活環境，藉以提升市民健康識能。
陳潤秋說明，新北市長年推動癌症篩檢不遺餘力，結合社區、職場及醫療資源，建構完善篩檢網絡，並藉由多方位媒體平台及戶外動態或靜態宣導，且融入地方特色，於平溪天燈節、貢寮海洋音樂祭、坪林採茶季、萬里蟹觀光節等節慶，推廣癌篩、檳榔防制及HPV宣導，去年四癌篩檢共計126萬105人次，因篩檢而發現癌症1403人。
新北市也營造健康生活環境，如輔導162間校園早餐店推出健康特色早餐，結合新北動健康APP辦理健康早餐兌換活動，與校園營養師合作推廣「4＋1安心蔬菜計畫」，截至去年為止服務653所學校、公托、幼兒園，協助學童培養健康生活習慣，實踐健康生活行為。
此外，為強化民眾健康飲食觀念，辦理社區營養教室82場，參與人數3127人；於餐飲店推行健康餐飲及健康盒餐，張貼「我的餐盤」海報5000家；結合餐廳業者標示餐點熱量及六大類食物份量，讓民眾據以選購自己喜歡的健康餐食；推動健康促進職場輔導24場次，參與職場共269家。
(中時 )
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