今日市政會議上由衛生局長陳潤秋與衛生局員工一同向市長侯友宜獻獎。（新北市衛生局提供／葉德正新北傳真）

新北市衛生局連續7年在衛福部國健署「癌症篩檢與檳榔健康危害防制」奪冠，今年更在「營造健康生活環境」評比項目奪魁，贏得雙料冠軍。衛生局長陳潤秋於2日上午在市政會議獻奬給市長侯友宜，分享雙冠王榮耀。

侯友宜表示，現代人生活及飲食習慣西化，同時工作壓力增加及運動量減少，癌症及慢性病逐漸取代過去的傳染病，成為時下主流疾病。

侯友宜說，人人聞癌色變，但以台灣醫療水準，只要能及早發現並治療，很多癌症就如同慢性病般的，都能加以控制甚至治癒，防範癌症最好的方法就是篩檢，早發現早治療，且養成良好的生活習慣也能減少預防癌症的發生，因此本市也致力於營造市民健康生活環境，藉以提升市民健康識能。

陳潤秋說明，新北市長年推動癌症篩檢不遺餘力，結合社區、職場及醫療資源，建構完善篩檢網絡，並藉由多方位媒體平台及戶外動態或靜態宣導，且融入地方特色，於平溪天燈節、貢寮海洋音樂祭、坪林採茶季、萬里蟹觀光節等節慶，推廣癌篩、檳榔防制及HPV宣導，去年四癌篩檢共計126萬105人次，因篩檢而發現癌症1403人。

新北市也營造健康生活環境，如輔導162間校園早餐店推出健康特色早餐，結合新北動健康APP辦理健康早餐兌換活動，與校園營養師合作推廣「4＋1安心蔬菜計畫」，截至去年為止服務653所學校、公托、幼兒園，協助學童培養健康生活習慣，實踐健康生活行為。

此外，為強化民眾健康飲食觀念，辦理社區營養教室82場，參與人數3127人；於餐飲店推行健康餐飲及健康盒餐，張貼「我的餐盤」海報5000家；結合餐廳業者標示餐點熱量及六大類食物份量，讓民眾據以選購自己喜歡的健康餐食；推動健康促進職場輔導24場次，參與職場共269家。

(中時 )