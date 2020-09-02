行政院今（2）日公布新版護照封面，放大英文「TAIWAN」字樣、國徽外圈加上英文全名「REPUBLIC OF CHINA」標示，引起各界討論。律師林志群表示，強調台灣的思路是正確的方向，並指出「ROC」沒有消失還變成了三倍，政府可能對它用了三倍券，做到這樣其實算是有誠意了。

林智群今在臉書上表示，「我們出去國外，最麻煩的就是要跟人家解釋這個China 不是那個China。」所以他認為，強調Taiwan 應該是正確的方向。

林智群說，護照設計的重點是「避免混淆」，因為現在國際上都知道中國就是中華人民共和國，但ROC跑出來說自己才是China，這樣不只很奇怪，而且這個招牌能不能代表中國也還是個問題。

林智群指出，其實ROC也沒有消失，仔細看一下，會發現還變成三倍，重複寫了三次，「估計蔡政府也是用了三倍券，很有誠意了，別嫌了⋯⋯。」

網友們也留言回應，「那麼多年的國民黨外交部若有全力向各國解釋兩者之差異，那現在根本也不會存在被誤會的問題」、「如此一來 台灣應該正式走向國際邊緣化了吧」、「三倍券表示：....？？？？？」

(中時新聞網)