日本2011年福島核事故後核電發展停滯，中國核電計劃卻未受影響。日經中文網報導，中國江蘇連雲港田灣核電廠5號機組8月開始供電，為中國第48個核電機組，預估中國核電規模最快於2030年就會超過美國，成為世界第一。

報導引述世界核協會（World Nuclear Association）數據，稱截至2020年4月，中國核電廠裝機容量，即發電功率總和，以4,500萬千瓦排行第三，僅次美國及法國分別的9,800萬及6,200萬千瓦。

若將正在興建及計劃興建的發電站計算在內，中國核電廠裝機容量則達到1億870萬千瓦，超過美國的1億512萬千瓦。美國數字在1年前還領先中國，但美國三里島核電站1號機組去年9月停止運作，而中國2019年則有3個新核電機組投入運作，改變了中美排名。

值得注意的是，日本與歐美等國在福島核災後，有意減用核電。但中國、俄羅斯、印度等國家卻是逆勢加速發展核電項目。且中國不僅在國內掀起建造潮，更進而展開出口核電技術營銷攻勢。包括巴基斯坦就正在使用4個中國核電機組，英國建造中的欣克利角C核電站（Hinkley Point C）亦由中國與法國企業主持。

報導稱，中俄核電崛起令美日擔憂。日本專家稱，中俄防止核電出口目的地將核能轉為研發核武器的措施，要比美日寬鬆，而中俄不斷積累技術，對發展中國家的影響力會有所提高。

美國核能研究所（Nuclear Energy Institute）表示，中俄核電技術出口是核心外交政策，美國在這方面正在落後。美國參議院7月通過「核能領導法案」（Nuclear Energy Leadership Act），要求美國能源部制訂計劃重振美國核能地位。華府旗下美國國際開發金融公司（US International Development Finance Corporation）也放寬限制，容許美國向發展中國家出口核電技術提供資助。

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