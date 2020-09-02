由全球超過60億人都在用的國際品牌emoji，與15位累計百萬人氣網路圖文創作者，首度攜手運用多采多姿的豐富插畫，為網友一起大聲說出內心話，9/3-9/22「療癒。厭世。夜市 插畫創作聯展」於台中新光三越10樓展出。

網路插畫創作區由台灣首位Line貼圖插畫家「彎彎」領軍，台灣第一位拍攝電視廣告、甚至跨足電影界的部落客，也是台灣第一個瀏覽人次破億的部落格，共出版22本書籍，創作內容主要以生活、圖文、小圓仔、點點弟弟跟狗狗們，四人兩犬的生活。

斜槓柴犬跨界王【柴語錄】，以柴犬為主角出發的故事，用狗的形象來發揮職場生活故事。擔任過北捷、YouBike、心路基金會、創世基金會大使，LINE人氣貼圖，並與多家品牌異業合作及舉辦獨立個展。

此外，清新脫俗的插畫家【瀚瀚隨手畫】；立志成為代表東方的卡通偶像【小八將】，被土地公公收養，長大冒險成了小八將；喜歡畫畫的海鮮狂熱份子【浪味仙貝】，創作風格卡通人物、漫畫；永遠戴著帽子的帽帽【帽帽-Hatto】，幽默、風趣的圖文分享給讀者；微色插畫家【裸裸的愛】，教妳如何撩男友，讓他離不開妳；女孩共鳴100％反差萌創作【欸那-ANNA】，偶爾搭配崩壞的顏藝，營造反差萌；插畫界廢文一哥【河童先森 Mr.Kapa】，來自外星球河童為主角創作。

此外，呆萌的刺蝟【我是CC】，分享可愛、無厘頭又有趣的圖文插畫；治癒系圖文作家【土豆】，也是第一個會鴨子坐姿的男性圖文作家，圖文風格清新又美妙；多媒體直播網紅老師【漂漂老師】，專注於線上教學與文創設計；心靈日記治癒系插畫家【藝千】以及【狗狗刨沙區DOG】，主打日式漫畫風格插畫、穿搭、日常風格；【阿軒-Xuan】善於日系風格插畫，主打清新女性以及情侶創作。

全球超過60億人都在用的「emoji」俗稱的表情符號已經成為受歡迎的溝通潮流，以厭世=夜市諧音發想規劃夜市主題，emoji展區有網友最愛夜市遊戲排行榜，套圈圈、投籃機、彈珠檯等；期間限定店包含療癒系的圖文創作者及emoji週邊產品，扭蛋機台等，還有可愛的柴語錄快閃新品首賣，逛展買週邊商品，既有趣又好玩。

(工商 )