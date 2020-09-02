最近中美雙方軍事角力持續升溫，中國大陸緊鑼密鼓的軍演，逐步升高對台獨勢力警告的意味。中美是否可能會在台海擦槍走火？大陸學者王勇指出，美國總統川普不願意為台海問題跟中國大陸打，因此中美雙方應該還是有管控危機的意願和能力。

北京大學美國研究中心主任、國際關係學院教授王勇，接受香港媒體《中評社》專訪時表示，美國總統川普當前做了很多動作挑戰「一個中國」的原則，用意有兩個：

第一是川普為了選情的需要，希望透過操弄台灣問題，轉移國內視線，拉抬選情；透過加大對台灣的軍售，討好美國的軍火集團，獲得他們的支持；

第二是川普派衛生部長阿札爾訪台，主要用意是把台灣樹立成國際抗疫的「樣板」，同時調動台灣內部親美勢力、台獨勢力跟中國大陸對抗。

王勇認為，近期雙方的軍事行動也越來越多，中美之間存在著在台海擦槍走火的可能性，但是在目前這個時候，川普本人不願意在台海問題上跟中國大陸打一仗。所以雖然有擦槍走火的可能性，但是中美雙方應該還是有管控危機、避免擦槍走火的意願和能力的。

(中時新聞網)