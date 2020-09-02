日本服飾巨頭迅銷（Fast Retailing）2日公布，高溫炎熱天氣帶動夏季服飾銷量，旗下快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）8月在日本的同店銷售額年增30％，其所販售的可洗式口罩也大受消費者歡迎。迅銷另透露，8月來客數成長26％，顧客平均花費提高3％。

(工商 )