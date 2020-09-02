夏衣買氣熱 優衣庫8月同店銷售額年增30％ 21:292020/09/02 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本服飾巨頭迅銷（Fast Retailing）2日公布，高溫炎熱天氣帶動夏季服飾銷量，旗下快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）8月在日本的同店銷售額年增30％，其所販售的可洗式口罩也大受消費者歡迎。迅銷另透露，8月來客數成長26％，顧客平均花費提高3％。 (工商 ) #優衣庫 #同店銷售額 #服飾 #迅銷 #夏衣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寶佳再加碼東元 持股達25.45％ 04:102020/09/01 財經要聞 《傳產》8月車市續旺 年增45.4％ 15:402020/09/01 財經 財新中國8月製造業PMI創逾9年新高 11:062020/09/01 財經 高鐵中秋車票周四開賣 連假「恢復自由座」 11:312020/09/01 生活 《美股掃瞄》標普500、道指收黑 仍創下逾30年來8月最大漲幅 09:092020/09/01 財經 《傳產》淡季不淡 8月房市交易仍熱絡 16:142020/08/31 財經 買氣旺 台中購物節衝破81億 04:102020/09/01 地方新聞 Kuga領軍立功Ford八月市占第三 九月購車加碼優惠 15:032020/09/01 汽車情報-優惠快訊 陸企業發債 美投資占比減半 04:102020/09/01 全球財經 《類股》鋼價漲聲隆隆 小將衝最快 10:512020/09/01 財經 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 即時 散戶當心！美股恐崩跌 華爾街大佬逃難聰明錢準備好了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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