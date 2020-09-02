日本央行副總裁田部昌澄（Masazumi Wakatabe）2日發表演說暗示，日銀可能跟隨其他主要央行的腳步，重新檢討當前貨幣政策，以求更有效支撐新冠疫情下的經濟。田部並未明示日銀目前需要何種類型政策，但他提到央行未來應進一步拉升通膨，實踐達到2％目標的承諾。

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