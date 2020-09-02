日本央行副總裁暗示重新檢討貨幣政策 21:292020/09/02 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本央行副總裁田部昌澄（Masazumi Wakatabe）2日發表演說暗示，日銀可能跟隨其他主要央行的腳步，重新檢討當前貨幣政策，以求更有效支撐新冠疫情下的經濟。田部並未明示日銀目前需要何種類型政策，但他提到央行未來應進一步拉升通膨，實踐達到2％目標的承諾。 (工商 ) #副總裁 #檢討 #貨幣政策 #日銀 #日本央行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勞動基金前7月逆轉勝 小賺282億元 10:472020/09/01 財經 《金融》川普民調回升助燃美元多頭 貨幣政策干擾長線 09:262020/09/01 財經 紐約梅隆設立台灣辦事處 擴大在台投顧版圖 11:502020/09/01 財經 《商情》適逢英國夏季銀行日 LME基本金屬期貨休市一日 10:002020/09/01 財經 日圓難升 安倍經濟學未必落幕 04:102020/09/01 財經焦點 《國際金融》澳洲央行維持利率不變 意外擴大銀行融資機制 13:242020/09/01 財經 《國際經濟》南韓修正預估 第二季GDP為萎縮3.2％ 08:522020/09/01 財經 市場情緒轉好 高收益債後市點火 04:102020/09/01 投資理財 日本選新相 菅義偉呼聲高 04:102020/09/01 國際大事 亞股兩樣情 印度南韓狂吸金 04:102020/09/01 投資理財 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 即時 豬肉水餃包裝看到「美國」有人吃？ 鼎泰豐、義美、漢來急表態 - 財經 遭逼斷華為生路！台積電7奈米還夠用 傳聯發科大動作止血 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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