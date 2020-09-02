為慶祝九三軍人節，國防部109年軍人節系列活動「戰疫先鋒紅不讓」職棒開球活動中部場次，於今（2）日在臺中洲際棒球場，由陸軍司令陳寶餘上將主持開球儀式，並邀請國軍官兵及眷屬一同共襄盛舉，期藉活動凝聚全民向心與愛國意識。

活動首先播放陸軍司令部精心製作的「WE ARE FAMILY」影片，透過生動活潑的動畫，展現陸軍戮力協助防疫的過程，並搭配由施崴竣上尉自創「美麗家園」主題曲，讓國人更加瞭解陸軍守護家園的堅定決心，也為職棒開球活動正式揭開序幕；緊接著登場的暖場表演，包含陸軍專科學校戰鼓隊、花防部戰舞隊、聯合旗隊暨陸軍樂隊等精湛演出，為活動掀起高潮。

司令陳上將（中）、曾嶧涵少校（左二）、謝萱樺上尉（左一）、林智勝選手（右二）、政戰主任楊中將（右一）開球儀式後合影留念。(陸軍司令部提供)

曾嶧涵少校擔任今日「戰疫先鋒紅不讓」開球嘉賓，為國軍奮力投出一顆好球。(陸軍司令部提供)

領唱國歌前特別安排60員特戰指揮部官兵舉護國旗，引領全場球迷齊唱國歌，展現出國軍熱愛國家、守護國旗信念的壯盛軍容，彰顯國軍與國家密不可分的意涵。

本次中部場次活動在中信兄弟球隊全力支持下，國軍官兵和現場球迷互動同樂熱絡；值得一提的是，今年受肺炎疫情影響，國人生活大受影響，本次開球嘉賓，由負責陸軍各項防疫檢驗工作，協助規劃營區檢疫程序的陸勤部醫政官曾嶧涵少校擔任投手，及第一線執行防疫任務36化學兵群連長謝萱樺上尉擔任打擊，象徵陸軍保國衛民使命與棒球球員奮戰不懈的精神相互鏈結，並透過交流與互動，宣揚全民國防理念。

陸軍專科學校戰鼓隊開場表演氣勢驚人，為暖場活動帶來震撼演出。(陸軍司令部提供)

花防部原舞團帶來原住民傳統舞蹈表演，展現國軍官兵的多元活力與熱情。(陸軍司令部提供)

開球儀式後，陳寶餘勉勵在場官兵，陸軍將持續肩負守衛國土重任，為國家生存發展而戰；最後率重要幹部，拋贈刻有象徵嶄新陸軍，科技陸軍標誌的限量紀念球，讓現場觀眾嗨到最高點。

陸軍司令部表示，本次活動依據中央疫情指揮中心「防疫新生活政策」及配合中華職棒聯盟防疫作為；除號召官兵進場觀賞球賽，以具體的行動，證明國軍力挺棒球運動的立場 ；更希望能藉由「戰疫先鋒紅不讓」活動主題，傳達全民國防理念，增進國人對全民國防事務的認同與支持。

(中時新聞網)