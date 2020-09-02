網友發出自己和員工的對話，可看見該女員工請假理由是男友來訪，這也引起網友兩派論戰，有人認為誠實是好事，但有些人認為這樣很不尊重工作。(圖擷取字臉書社團爆廢公社二館)

你聽過最扯的請假理由是什麼？職場上充滿各式各樣的人，也讓不少奇事發生。有一名網友昨(1)日表示，一位女員工上班40分鐘後，便傳訊息告知他今天要請假，理由是因為，「男友來訪」，迫於無奈只好准假，但也讓他苦笑安慰自己，至少誠實是好事。貼文曝光後也讓網友直呼，「再度刷新我三觀！」

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》上表示，有位女員工上班大概40分鐘後，便傳來訊息告知他「啊！老闆，我今天要請假，我早上才知道我男友來」，並說要請假。原PO也只能無奈回應，「好吧，那你打10點的卡(下班)」女員工則開心的回應並道謝。從對話記錄中可以看出，雖她已做好老闆交代的事項，但也造成原PO不少困擾。

原PO也疑惑的詢問廣大網友，「如果你們員工來上班40分鐘，突然LINE你說她男朋友來找她，今天要請假你會批准嗎？」最後也補上一句，「至少她很誠實。」看得出原PO滿滿的無奈。貼文一發網友也各自表達意見，「誠實請假比裝病失蹤的好太多了」、「雖然是臨時請假，但是也盡責地將手邊的工作完成，這點很可取！」、「這年頭誠實孩子不多了」、「准，就算強迫她上班她也不會認真」、也有不少網友笑問，「老闆還缺員工嗎？」

不過也有另一批網友表示這樣不太公平，「我對那些在認真上班卻要幫忙分擔請假人的工作的同事感覺心酸」、「是我的話不會准假，員工該有的態度還是要拿出來」、「很誠實，但假應該不是這樣隨便請的，不太認同！」、「請假是她的權利，但考績怎麼打是老闆的魄力！」

(中時新聞網)