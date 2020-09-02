美豬議題爭論不休，桃園不分藍綠議員都質疑營養午餐禁止，其他都開放根本自相矛盾，「大人的命不是命？」要求貫徹桃園自治條例明訂的全市瘦肉精零檢出，拒絕衛生局修法，若市府「強過關山」執意修法，也要求屆時具名投票、讓贊成者名流千史，國民黨議員舒翠玲更嗆聲，本會期一定提案修訂自治條例，在瘦肉精零檢出的原則下增列罰則，查第一次重罰、二次查獲就勒令停業，以最高標準保護市民。

衛生局長王文彥坦言幼兒禁還開放進口「理論上很矛盾」，沒問題就該一體適用，但也強調仍要看劑量，量大就是毒物、量小不算毒物，目前已加緊籌備，強制標示產地、普查標示是否不實，將雙軌並行，研擬增聘或委外檢驗，安市民的心。

桃園市議會去年6月通過「桃園市食品安全管理自治條例」，去年11月5日發布實施，其中第12條明定桃園市販售的豬肉相關肉品都要瘦肉精零檢出。

議員李柏坊和林正峰都說，衛生局負責食品安全明知含瘦肉精的美豬會危害國人健康，市府又無法阻擋中央開放美豬進口的決策，桃園市就應該表達強硬立場，堅決反對含瘦肉精美豬到桃園販售，藉此確保桃園市民的健康。

議員葉明月也要王文彥不要昧著良心，該表態就表態，不要換了位子換腦袋，直指還沒開放都有不法商人偷偷摸摸拿便宜瘦肉精豬肉混充，全因進口單價便宜，開放後更堂而皇之，強調「殺頭的生意有人做，賠錢的生意無人做」，嚴禁大開大門，要為市民負責把關。議員褚春來也直言，歐盟都不敢吃，要嚴格規範。

「心寒啊！」議員黃婉如說，政府以為後代著想為由，禁美豬進校園，照顧幼苗，「所以老的死掉沒關係！」去年還拜託議員幫忙，通過食安自治條例，今年就說要改，堅決表達拒絕立場。議員周玉琴也說，學生不能吃是要留給公務員吃嗎？民進黨政府根本自相矛盾，拒絕幫衛生局背書修法，「議會不可能同意，不要害我們，千萬不要送修改的法來，我們不想看到！」

議員舒翠玲更直言，只要分裝、打標、檢測等任何一個過程有缺口，不只小吃餐廳受害，連校園也會淪陷，她以主委陳吉仲「33塊肉排連吃5到10年才會超標」一說，諷刺：「抽多少菸會得肺炎呢？」強調上帝很微妙，每個人身上DNA對不同事物的耐受度不一樣，政府敢立切結書打包票嗎？若身體出狀況要國賠嗎？

舒翠玲直言，歐盟都認為不妥，且萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）是動物用藥、並非添加物，要求中央不要再「愚民」，重申含有瘦肉精豬肉不能在桃園行政區域販售的立場，高喊自己要提案修法，抓到一次開罰、第二次停業，以最高標準保護市民。

也有在養豬的議員莊玉輝也說，進口豬肉冷凍入台，冰到硬梆梆怎麼做查核，質疑「清楚標示來源」淪為口號，美豬變成不肖業者混和用的省錢利器。張桂綿要求賣場另設美豬專區，除了營養午餐和美食活動，公部門活動餐點、關懷長照據點一律都要用國產豬。

「保密工作做真好！」無黨籍牛煦庭諷刺民進黨立委說的真好，讓負責食安衛生最高長官陳時中也措手不及，無法清楚說明「瘦肉精不好，萊特多巴胺相對好在哪？」，代表也是完全被蒙在鼓裡。

牛煦庭以2012年美牛議題時，明定要做標示，但他的團隊隨便上街，就在傳統市場買到一包完全沒有標示的牛肉乾，議會旁的餡餅店也沒有說明牛肉來源，「到底要市民憑甚麼相信你們！」強調應該要有先有知情權、才有解決權，但中央亂弄給地方找麻煩，配套還沒準備好就上路，就像事後避孕藥亡羊補牢，提醒王文彥要尊重議會，他也當場播放街訪的影片，其中有位先生在洗腎的婦人，就痛斥政府未把關食安，成健保最大的負擔。

王文彥強調，過去訂定自治條例時，中央並未開放含有萊克多巴胺許可量的進口豬肉，因應中央修法，若和地方自治條例牴觸，就會發生桃園開罰、業者訴願送到中央遭撤銷不罰的浪費資源現象，基於食安一致性，將審慎評估自治條例內容，待中央公告相關規定後依法辦理，避免業者與民眾無所適從。

王文彥說，因應美豬開放，桃園市已著手規畫加強協助輔導食品業者符合規定，並製作產地標示貼紙揭露產地資訊，並辦理教育訓練及現場實際輔導業者等相關措施，待明年元旦開放，將立即啟動市場監測專案，從源頭食品工廠及後市場通路查核產地標示及監測肉品，如發現無法提供肉品明確來源，現場抽驗豬肉及牛肉產品檢驗萊克多巴胺，查獲違規將依食品安全衛生管理法處辦。

(中時 )