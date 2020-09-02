李虹瑩示範安全攀岩的方法。（中華民國山岳協會提供）

攀岩運動可以挑戰自我和達到運動效果，近年相當受到民眾歡迎，為了讓大家安全享受攀岩樂趣，中華民國山岳協會運動攀登部部長莊嘉仁與副部長蘇彥銘，今天邀請「攀岩一姐」李虹瑩於中和原岩攀岩館，現身教大家攀岩運動中的抱石與上攀的安全須知。

莊嘉仁指出，攀岩運動進階者常挑戰的是「上攀」，攀登者需要透過確保員的確保裝置與安全繩索來保護安全，攀登者和確保員雙方要確實執行「確保口令」與檢查動作，攀登者在「準備攀登」和「開始攀登」都需要出聲告知這兩個動作，確保員最後確認後回覆「請攀登」，這樣來回的攀登口令，才能更保障上攀運動的安全性。

莊嘉仁和蘇彥銘並提醒，攀登之前的熱身，伸展也要做好，避免運動過程中拉傷，指甲也要適度修剪，確保手指安全。如果個人要挑戰單人上攀，使用自動確保器的話，則要再三確認安全扣環一定要扣上，並知會場邊其他人士。

另外，入門初學者以抱石項目居多，雖然高度較低，但運動強度高，地面也有軟墊，仍須學習從岩壁落地姿勢，避免手部支撐，類似護身倒法技術，同樣需要做足暖身，入門者攀登過程中在軟墊上要確認場域上方是否有攀登者，避開有攀登者區域，防止被壓傷的意外。

(中時 )