2020全球創新指數（Global Innovation Index）2日出爐，前3名次與去年相同維持不變，瑞士、瑞典和美國依然雄鋸排行榜前3名。韓國首度躋身全球前10大創新國家，連同新加坡是10大中唯二的亞洲國家。

瑞士以66.08分蟬聯全球最創新國家榜首，之後2到5名依序為瑞典（62.47）、美國（60.56）、英國（59.78）、荷蘭（58.76）。

6到10名的國家，依序為丹麥、芬蘭、新加坡、德國、韓國。

今年前5強國家名次與去年大致相同，僅英國和荷蘭對調，但今年的排行榜透露出，隨著亞洲經濟體這幾年來的排名大躍進，全球創新潮有西風東漸的趨勢。

南韓首度打入創新排行榜前10大，成為繼新加坡之後，第2個榮登全球前10大創新國的亞洲國家。

其他亞洲國家如中國、印度、菲律賓、越南，這幾年的名次也大幅上升，這4國目前皆位居前50名以內。

美國康乃爾大學管理學教授杜塔（Soumitra Dutta）指出：「由中國、印度及越南的例子可見，長久持續追求創新有了代價。」

但這份最新報告提到，多國政府面對經濟衰退陰影逼近，紛紛提出緊急紓困方案，以緩和防疫封鎖措施帶來的衝擊之際，小型企業與新創公司卻很難從紓困金中分到一杯羹，任何力挺創新的政策應將它們列為優先支持對象。

世界知識產權組織（WIPO）總幹事古瑞（Francis Gurry）表示：「我們全力與新冠疫情引發的人道和經濟衝擊奮戰時，政府須確保紓困方案，未來能朝向支持個人、研究機構、企業，以及其他在後疫情時代懷抱創新與合作新觀念的人才。」

由康乃爾大學、歐洲工商管理學院（INSEAD）及WIPO聯手發表的《2020全球創新指數》報告，針對新冠疫情對全球創新的衝擊發現，儘管創新活動在全球遍地開花，新創事業受疫情影響鬧資金荒。

(工商 )