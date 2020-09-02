政府積極推動「亞洲．矽谷推動方案」，協助具潛力之系統整合廠商輸出成熟的智慧解決方案；在各界與政府相關單位的努力下，臺灣在系統整合輸出已獲成效，為了鼓勵業者將臺灣成功的智慧系統整合應用案例複製到海外，逐步讓臺灣成為智慧城市供應重鎮；台北市電腦公會、經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室與臺灣智慧城市產業聯盟共同辦理「2020系統整合輸出獎」，評選出拓連科技、理立系統、雲派科技、經緯航太等四家獲獎廠商。

本次獲獎的拓連科技Noodoe，透過物聯網科技，串聯雲端營運系統與充電站，提供「智能電動汽車充電服務自動化解決方案（Noodoe EV OS）」，就像是「大腦」控管整個城市的充電站，讓充電服務進入全自動時代，對電動汽車提供包含支付交易、中控管理等雲端管理平台的創新功能。Noodoe與優良臺灣廠商進行技術合作，包括飛宏科技的EV充電樁技術及志鋼金屬的金屬立柱加工技術，結合Noodoe優異的電動車充電網絡之建置管理技術與UI設計能力，在美國南加州的多處大飯店完成充電站安裝並開始提供服務，Noodoe立足臺灣，在美國加州歷練，讓世界看見臺灣廠商的團結實力。

由理立系統帶領的MIT臺灣自駕巴士國家隊，成功打入美國市場，獲獎的「美國佛羅里達州傑克遜維爾市自駕快捷系統」，結合人工智慧、機器學習、高精地圖、車路聯網與遠端監控等自駕車最新技術，在傑克遜維爾市的智慧交通創新廊道打造自駕快捷系統，連接區域內商業據點，提供較傳統快捷巴士系統（BRT）和輕軌運輸系統（LRT）更經濟與穩定的大眾運輸服務。理立自駕快捷系統（Autonomous Rapid Transit）解決方案的成功，不但向國際證明臺灣的自駕車系統整合專業，能夠提供車輛改造、感測器整合、車聯網佈建、安控系統解決方案等完整的軟硬體服務，更在國際市場上扮演輔助全世界自駕車產業系統整合成功的角色，成為世界級的供應鏈。

雲派科技結合物聯網科技與雲端數據操作為核心，以環保、綠能為設計重點，本次獲獎的「泊王超智能停車暨AI分析解決方案」提供使用者進入停車場後輔以視覺和語音進行車位導航，以減少尋找車位的時間，同時登錄使用者的特殊需求、服務使用資訊等，除此之外，更可以針對特殊車位（例如：VIP、充電、身障甚至婦幼車位）進行預約及管理，當物業管理人員掌握消費者動態後，便能投其所好，結合停車場週邊商業活動，落實精準行銷。目前已成功進駐包括新加坡樟宜機場、香港尖沙嘴美麗華購物中心、澳門灝景峰購物中心、泰國曼谷朱拉隆功大學（PMCU）等地。雲派從臺灣起步，打進新南向市場，未來朝前進國際的目標邁進。

投入智慧農業的經緯航太，本次以「智慧農噴暨數據加值應用服務平台」獲獎，經緯航太整合無人機感測技術、AI數據分析、無人機精準農噴系統等進軍國際。近兩年在熱帶環境的馬來西亞、泰國、越南等國家進行驗證，無論是高海拔、低海拔，都能提供對應的智慧農業服務；經緯航太積極佈局菲律賓、泰國、馬來西亞、印尼，2019年與馬來西亞上市公司SWS Capital控股設立合資公司，與國營FELCRA公司簽署合作備忘錄，深耕馬來西亞市場，致力將臺灣的無人機產品與應用服務國際化，展現臺灣系統整合的實力。

經濟部指出，獲獎的四家系統整合廠商成功將在國內焠鍊之解決方案複製到海外，讓世界看見臺灣廠商的團結實力，期望透過此獎項導引產業界往更高附加價值的系統整合輸出的方向發展。

(工商 )