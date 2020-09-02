美股自今年3月底以來屢創新高，加上近期蘋果、特斯拉拆分股票，激勵散戶搶進股市，不過，安聯首席經濟學家伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian)卻警告，這幾個月因美股不斷推升進場受益的投資人要小心了，因為美股隨時會有崩跌的危機。

伊爾艾朗在英國《金融時報》投書表示，美股看似永無止境的漲勢，讓投資人認為股價獲得整個專業投資與經濟基本面的背書，雖然已經有不少人對此提出質疑，但鮮少真的有專業經理人出面拋售股票來挑戰飆升不斷的金融市場。然而，卻有一些精明的操盤老手，正在使用衍生性金融商品，來表態他們對於市場的擔憂情緒。

伊爾艾朗認為，蘋果、特斯拉以及亞馬遜等一小部分的股票強勁漲勢，顯示美國金融市場出現更多風險，他認為，美股目前的漲勢不是反應對於金融市場深思熟慮的判斷，許多投資人堅定相信可持續流動性的環境，需要央行持續釋出資金維持市場熱度。

也就是說，目前衍生性金融商品的市況與股市表現無異，表現甚至更勝，投資人擔憂漲勢過度買進選擇權，藉此降低風險，並策略性布局降低風險。伊爾艾朗表示，他的「聰明錢」已經在兩邊布局，避免市場突然出現大規模回檔，目前也可以看得出來VIX指數與美股脫鉤，一旦賣方贏過買方，整個市場就會陷入格外脆弱的處境。

伊爾艾朗認為，目前市場要大幅回檔，需要出現象是嚴重經濟衰退、貨幣政策與財政政策重大失誤，以及市場違約率飆升以及流動性風險再度升高等重大事件，讓市場處於震盪區間，特別是當前缺乏讓空頭基礎，只要滿足條件，美股崩跌不是沒有可能，散戶將面臨嚴重損失。

(中時新聞網)