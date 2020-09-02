今年已經剩下4個月不到，經歷了半年的各種挫折、抑鬱以及擔憂，相信現在有不少人應該都會感到無力又疲乏，甚至對未來沒有期待，不過塔羅牌老師艾菲爾在臉書上指出，有4個星座的人即使在年輕阻礙多，只要步入中年後，後半生將會精采可期。

第4名：獅子座

艾菲爾認為，因為獅子座擁有不服輸的個性，無論大小事都秉持著只准成功不許失敗的決心，儘管過程有些許不如意，但到了穩定的年紀時，往往就能享受清福，因為獅子老早就已經將自已的後路全鋪設好，後半生就能得到安定平穩的生活，擁有踏實的幸福人生。

第3名：摩羯座

艾菲爾說明，摩羯座具有強烈責任感，做任何事都不願請人代勞，這讓摩羯座的人能在工作領域裡擁有亮麗舞台，也因此受到公司、領導的賞識，讓摩羯座在財力、人際上，都默默累積不少資產，後半輩子也可不愁吃穿。

第2名：射手座

艾菲爾提到，射手座對任何事保持積極樂觀的態度，也很有自己的想法與主見，更有著堅強毅力和耐心，一旦射手座設下目標，無論有多大困難也不擔心，且射手座的人樂意去嘗試、挑戰，手段靈活，因此能過上衣食無缺的後半生。

第1名：天蠍座

天蠍座在早期容易遇到不順心的事就會覺得茫然、找不到自己的定位，因而繞了很多圈、走不少冤枉路，但隨著年紀增長，天蠍在吸取了年輕時的經驗後，智慧大開、人際關係更圓滑，事業因此越來越好。另外，天蠍對於出手投資有精準眼光，自然能比別人更容易邁向成功之路。

【後半輩子超好命星座男女】 經歷了上半年的挫折丶抑鬱與擔憂，許多艾粉都陷入了對未來沒有期待的泥濘之中，今天老師要來給你鼓勵，我們先來看看，有哪些星座，年輕時即便有許多阻礙，但是一步入中年就會轉運，後半生精彩可期。如果自己沒有上榜，還是要記得... 由塔羅牌老師艾菲爾發佈於 2020年9月1日 星期二

(中時新聞網)