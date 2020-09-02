蔡英文總統今晚出席「2020歐洲日晚宴」時表示，臺灣與歐盟合作抗疫，在艱困時期共同克服許多障礙；期盼能藉由洽商雙邊投資協定，擴大經貿合作，為彼此更具體堅實的夥伴關係開啟機會之窗。

總統以英文致詞指出，「歐洲日」晚宴因為疫情延到今天舉行。雖然等了一陣子，但今天能在這裡見到在座各位，感到很開心，同時也知道各位都十分用心在防疫。

總統表示，臺灣一直積極防治國內疫情，同時協助全球各國一起抗疫。以口罩生產為例，5月中，就躍為全球第2大生產國，日產超過2千萬片。

總統說，產能達到既定目標後，臺灣捐贈了超過5千1百萬片口罩給全球80多個國家。這些「臺灣製造」的口罩大部分透過歐盟救援機制RescEU及雙邊管道送給台灣在歐洲的友人。歐盟也樂意相對提供臺灣互惠協助。

上個月金門爆發牛結節疹疫情，歐盟立刻提供疫苗。總統對此向歐盟表達感謝，該批疫苗在關鍵時刻抵達金門，緩解了養牛業者的憂慮，一定要跟你們說聲謝謝。

總統指出，臺灣和歐盟正在合作研發新冠病毒的試劑、疫苗及療法，並交流包括個人防護裝備在內的醫療物資。這些只是臺灣與歐盟堅實夥伴關係的部分例證。

總統強調，臺灣與歐盟建構防疫物資供應鏈的合作，能夠作為深化互惠互助夥伴關係的第一步，也可以成為打造更多元強韌供應鏈的起始點。

總統認為，臺灣和歐盟共享民主、人權及法治的核心價值，臺灣當然是歐盟值得信賴的經濟合作夥伴。今年「歐洲日」晚宴原本要慶祝「舒曼宣言」（Schuman Declaration）70周年，並彰顯臺灣與歐盟70年的經濟合作成果。

總統表示，去年歐洲在臺商務協會的公司及組織會員首度超過400個，個別會員突破900人。去年，臺灣與歐盟雙邊貿易額創下587億美元的歷史新高。此外，歐盟去年在臺投資也創新高。至本年6月底，達570億美元，五年內成長了65％。能有如此亮眼的表現，要歸功所有在臺歐商的貢獻。

總統說，家樂福對臺灣充滿信心，將亞洲營運中心設在臺灣。飛利浦公司帶動臺灣創造積體電路奇蹟。達德、沃旭等公司最近都加碼投資臺灣，擴大營運。

總統說，楊德諾集團和疏浚公司也都參與離岸風電產業的建設。還有20家英國公司在臺設立辦公室，提供發展離岸風電建設的各項訓練。

總統說，歐洲企業對臺灣的經濟成長甚有助益，而臺灣也對歐洲的經濟發展貢獻良多。例如鴻海、華碩、宏碁和友達光電投資捷克電子、資通訊產業，創造了23,000個就業機會。斯洛伐克是友達在歐洲的第二大生產基地。她也指出，捷安特在荷蘭設立第一家歐洲廠，2018年又在匈牙利建立了第二大歐洲廠。

總統說，在這不確定的時期，現在臺灣和歐洲擴大合作，為世界做出貢獻，更顯關鍵。不僅經貿關係密切，也因共同價值凝聚連結。藉由洽商雙邊投資協定，我們將為彼此更具體堅實的夥伴關係開啟機會之窗。

總統表示，2020年是充滿挑戰的一年。好夥伴、好朋友如果能共同打拚，一定能打造出美好繁榮的未來。

(中時 )