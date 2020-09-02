香港前DJ蘇耀宗（細So）與妻子陳穎楠（阿Wing）結婚9年育有2子，夫婦感情恩愛，是香港演藝圈知名的銀色夫妻之一。只是近來細So就被踢爆偷吃一位長髮身材好還有白滑皮膚的正妹網紅阿B長達2年多，不僅好男人形象徹底崩壞，還被爆把性病傳染給小三！

細So被爆偷吃網紅阿B2年多，還特地租房當炮房，每次見面都會發生性關係，而阿B則是愛到卡慘死，甘願當見不得人的小三。只是這也讓阿B的友人看不下去，向媒體怒揭細So渣男惡行，驚爆細So後來因為房租漲價，乾脆連房都不租了，改成在車上與阿B約會，順便發生性關係。

據悉，阿B在某次性行為後，發現下體出血狀況，後來去醫院檢查，才得知自己被得了菜花，更因此質問細So，有傳細So事後曾發簡訊向阿B認錯，坦承自己把性病傳給她。

不過據《東網》報導，細So被問及把性病傳染給小三一事，他說當時因為從阿B口中知道這件事，也沒時間了解情況，只能先向對方道歉安撫，但事後與妻子都有做檢查，確定兩人都沒有染病。那就是小三說謊？細So不敢多言，只回覆「我真的不清楚」。

(中時新聞網)