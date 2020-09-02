總統蔡英文今日出席「2020歐洲日晚宴」，她指出，例如家樂福在台灣設置亞洲營運中心、達德與沃旭等風電企業在台投資，顯示出歐商對台灣充滿信心，期盼未來能洽商雙邊投資協定，擴大經貿合作，為彼此更具體堅實的夥伴關係開啟機會之窗。

蔡英文指出，台灣口罩國家隊生產的口罩，透過歐盟救援機制RescEU及雙邊管道送給在歐洲的友人。歐盟也樂意相對提供台灣互惠協助。上個月，金門爆發牛結節疹疫情，歐盟立刻提供疫苗。該批疫苗在關鍵時刻抵達金門，緩解了養牛業者的憂慮，她一定要跟你們說聲謝謝。

目前，台灣和歐盟正在合作研發新冠病毒的試劑、疫苗及療法，並交流包括個人防護裝備在內的醫療物資。

她認為，今年台灣與歐盟會員國都遭逢疫情帶來的許多挑戰。值此關鍵時刻，雙方有機會重新思考布局整體國際供應鏈和經濟策略。台灣與歐盟建構防疫物資供應鏈的合作，能夠作為深化互惠互助夥伴關係的第一步，也可以成為打造更多元強韌供應鏈的起始點。

蔡英文指出，去年歐洲在台商務協會的公司及組織會員首度超過400個，個別會員突破900人。同樣在去年，台灣與歐盟雙邊貿易額創下587億美元的歷史新高。此外，歐盟去年在台投資也創新高。至本年6月底，歐盟對台投資達570億美元，五年內成長了65％。能有如此亮眼的表現，要歸功所有在台歐商的貢獻。

其中家樂福對台灣充滿信心，將亞洲營運中心設在台灣。飛利浦公司在台灣電子業的發展扮演重要的角色，帶動台灣創造積體電路奇蹟。達德、沃旭等公司最近都加碼投資台灣，擴大營運。楊德諾集團（Jan De Nul Group）和疏浚（DEME）公司也都參與台灣離岸風電產業的建設。還有20家英國公司在台設立辦公室，提供發展離岸風電建設的各項訓練。

歐洲企業對台灣的經濟成長甚有助益，而台灣也對歐洲的經濟發展貢獻良多。台灣企業如鴻海、華碩、宏碁和友達光電投資捷克電子、資通訊產業，創造了2萬3,000個就業機會。斯洛伐克現為友達製造大尺寸液晶顯示器的主產地，也是友達在歐洲的第二大生產基地。全球自行車製造龍頭台灣廠商捷安特在荷蘭設立第一家歐洲廠，年產50萬輛高端自行車；之後在2018年又在匈牙利建立了第二大歐洲廠。

蔡英文表示，台灣與歐洲經貿關係穩健，有越來越多歐洲國家的政府官員來訪。法國、英國、丹麥、盧森堡、比利時和荷蘭等代表團，去年都相繼訪台。此時此刻，我們很高興歡迎捷克參議院議長韋德齊率團來到台灣。

在這不確定的時期，現在台灣和歐洲擴大合作，為世界做出貢獻，更顯關鍵。蔡英文呼籲，台灣與歐洲不僅經貿關係密切，也因共同價值凝聚連結。藉由洽商雙邊投資協定，將為彼此更具體堅實的夥伴關係開啟機會之窗。

(工商 )