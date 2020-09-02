捷克參議院議長韋德齊訪問團拜會科技部長吳政忠。科技部表示，除了聚焦生醫、航太領域的合作外，對方也對台灣的農業科技感興趣，包含精緻農業、減少化肥相關技術。

科技部政務次長謝達斌會後轉述，捷克這次從政府、產業到學術圈都有代表來台，是相當全面想跟台灣深化交流。雙方今天討論的領域包含生醫、航太、精密機械、農業生技、綠能與人工智慧領域，彼此各有專精，相信合作可以發揮良好加乘效果。

謝達斌指出，在航太領域，除了衛星科技外，也針對材料技術交換意見。此外，捷克對台灣的農業科技十分感興趣，一方面捷克跟台灣一樣都不是大國，對精緻農業有需求，台灣有相關經驗可分享。歐洲國家重視環境保護與環境正義議題，對減少化學肥料的使用、技術都有興趣，台灣相關研究亮眼，也有特別交流。

謝達斌表示，雙方本來就有人才交流計畫，未來在其他領域也會擴大合作。捷克方面也關心何時可以讓彼此的研究團隊面對面交流，科技部表示，疫情期間比較困難，等疫情結束後，希望能有更多互動。

(工商 )