疫情擋不住熱情，2020池上秋收稻穗藝術節2日宣布，如期10月在黃金稻浪區開演！池上秋收稻穗藝術節堪稱國內最知名小鎮節慶之一，短短三天吸引上萬遊客，為小鎮創造逾2,000萬元商機，今年不僅如期舉行，也從音樂會升級為音樂節形式，9月底也將出書向國內其他小鎮傳授池上地方創生的10大武林秘笈。

過去12年來，池上秋收稻穗藝術節在花東縱谷逐漸成長，當地鄉親也在普訊創投、台灣好基金會董事長柯文昌的支持下，2016年成立池上鄉文化藝術協會，由在地支持夥伴轉為主辦單位，不變的是和碩董座童子賢等企業家持續贊助力挺，今年臺東縣政府也首次贊助池上稻穗藝術節，讓小鎮節慶愈做愈大。

池上秋收稻穗藝術節2日舉辦售票記者會。柯文昌說，面對疫情的挑戰，希望透過池上秋收稻穗藝術節的美好撫慰焦慮的人心，同時喚起大家保育自然，珍惜生態。

從小在花蓮鄉間長大的童子賢也感慨，台東美景不是多少產值或營業額可以替換的，更重要的是自然環境與神靈，他在稻穗藝術節看見秋天金黃稻穗，耳朵聽見嘹亮歌聲，更覺得台灣的景觀應該被守護，他引陳之藩散文寫的「該感謝的人太多了，那就謝天吧！」

2020池上秋收稻穗藝術節將以「縱谷裡，敬天謝地」為題，由陳鎮川監製，桑布伊、盧廣仲、張震嶽、艾怡良、A Lin、茄子蛋6組歌手接力演出，用音樂向大自然致敬，將是一個以年輕歌手為主音樂節的規格呈現。

(工商 )