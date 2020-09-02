據外媒報導，印度電子資訊技術部（MEIT）2日公告指出，禁用118款「涉嫌參與危害印度主權與（領土）完整、印度國防、國安和公共秩序活動」的中國APP。

印度ANI新聞網報導，遭禁用的中國APP包括手遊絕地求生（PUBG MOBILE LITE）、企業微信（WeChat Work）、名片辨識軟體名片全能王（CamCard）、百度（Baidu）、手機淘寶（mobile taobao）、優酷（youku）、支付寶（Alipay）等。

印度金融快報報導，此前，印度政府於6月29日宣布禁用59款中國APP，一個月後再度宣布禁用47款中國APP。截至9月2日，印度政府已禁用224款中國APP。

環球網報導，針對印度禁用中國APP一事，中國外交部發言人趙立堅此前回應稱，中國政府一向要求中國企業在遵守國際規則和當地法律、法規的基礎上展開對外合作，印度政府有責任根據市場原則，維護包括中企在內的國際投資者的合法權益。

趙立堅指出，中印兩國在務實領域的合作是互利共贏的，這種合作格局受到人為損害，實際上並不符合印方自己的利益。

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