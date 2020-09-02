民進黨開放瘦肉精美豬、牛進口台灣，引發軒然大波，儘管衛福部長陳時中保證「吃好幾輩子都不會超標」，卻遭醫師打臉，指出長期低劑量食用，對人體健康影響更讓人憂心。對此陳時中今天(2日)記者會上回應，語出驚人要民眾「均衡飲食、適度運動，才能自我保護」，讓網友全傻眼，直呼人設崩壞了。

高雄榮總台南分院醫師蘇偉碩指出，就算合乎安全標準，長期低劑量食用瘦肉精依舊會對人體健康造成影響，甚至波及下一代，且歐盟也評估存在「不可接受」之風險，衛福部的報告也屬於「評估未完成」狀態，各方專家意見依舊空白。

陳時中今天防疫記者會上再度回應，表示任何東西長期過量攝取都有風險，所以會宣導，要求民眾「均衡飲食、適度運動」才能保護自己。

PTT鄉民看到後傻眼，紛紛留言：「民進黨又要民眾自立自強了」、「要當個聰明的吃豬人啊」、「這傢伙除了講幹話外還會做啥」、「我東西放進來，你們要吃要自己做功課」、「有聰明的用路人，現在還有聰明的食用人嗎」、「不是才說每天吃都沒事嗎？怎麼又變成民眾要保護自己？」、「會不會到時候核食也一樣，檢驗沒問題，但民眾要會保護自己」。

更有人回文打臉，表示醫師指的是「長期攝食」恐有疑慮，結果陳時中說長期「過量」攝取都有風險，根本偷換概念，對於沒過量長期攝食有沒有風險避而不談，這種人還能封神，實在爛透了。

(中時新聞網)