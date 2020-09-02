新冠疫情爆發以來，民主黨籍衆議院議長裴洛西經常抨擊總統川普違反防疫守則、不戴口罩，但近日她自己也被抓包違規，去停業的美髮沙龍做頭髮，還沒戴口罩，在社群媒體上引發軒然大波，許多人批評她「雙標」、「耍特權」，川普更是忍不住大酸特酸，趁機要她下台。

美國福斯新聞踢爆，裴洛西於8月31日前往舊金山的1間髮廊。該台取得的店內監視器畫面顯示，她似乎剛洗完頭，肩上披著毛巾，沒有佩戴口罩，身旁的美髮師則戴著黑色口罩。據當地防疫規定，髮廊自3月起就必須暫時關閉，9月1日才能重啟。

新聞曝光後，民主黨發言人回應，店家接受了裴洛西的預約，並告知她市府允許他們1次接待1名顧客。該間沙龍的店主則稱，是1名獨立造型師租下店內的1個位置，專門接待裴洛西，但「她走進來，等於賞了大家一記耳光…其他人都沒辦法到店裡消費，我們也沒工作可做」。

此事不僅在社群媒體上引發嘩然，更是讓裴洛西的死對頭川普見獵心喜。9月1日他發布推文稱，「瘋子裴洛西完蛋了，因為她要髮廊開門…她沒戴口罩，而且她還經常教訓別人要戴口罩。我們肯定要在參議院提出這件事，讓裴洛西打包走人！」。

(中時 )