今年全台唯一搶孤活動「恆春豎孤棚」2日晚間熱鬧登場，雖受疫情影響比賽規模縮水，但有來自非洲的台灣女婿組「黑豹隊」參賽，吸睛度不減，不料，稍早傳出他比賽摔傷意外，目前已送往醫院醫治。

據了解，台灣女婿名為陳嘉什，來自西非迦納，定居嘉義多年，婚後放棄原屬國籍，成為正港台灣人，而因每年中元節都在電視機前看搶孤看得目不轉睛，所以今年決定組隊體驗看看，並希望能像霸氣又聰睿的「黑豹」般，發揮最佳實力拿到好成績，不料卻發生摔傷意外。

受新冠肺炎影響，「恆春豎孤棚」因而成為今年全台唯一中元搶孤活動，參賽隊伍從往年的32隊減為20隊。不過，今年第一名獎金仍為新台幣30萬元，競爭氣氛較往年更激烈。

「恆春豎孤棚」緣起於清朝時，中元普渡後將祭品分發給貧困人家，但常因爭奪祭品導致爭鬥事件頻頻，主辦者改以「爬孤棚」競賽取得祭品化解爭鬥，而留傳至今。

(中時 )