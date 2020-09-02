圖二：DOTEL SPACE攜手30多個手作品牌，於9／19舉辦「啤酒音樂市集」。（DOTEL SPACE提供）

圖三：台灣數位相機品牌「紙可拍」，輕巧又環保，在網路上的討論度相當高。（DOTEL SPACE提供）

近年在台灣的各城市裡吹起一股市集風潮，許多年輕人也透過參加這些市集，將自己的作品推展出去，開啟斜槓人生，一直都很支持微型創業、斜槓青年「DOTEL SPACE」，於於9月19日下午2點到晚上8點，將舉辦音樂啤酒市集，集結30多個手作品牌，如台灣數位相機品牌「紙可拍」、以流動化為特色的「牡丹畫室工作室」等，在100多坪的展演大廳以音樂、啤酒、美食，把民眾與許多台灣的手作品牌串連在一塊。

Dotel Space是位於板橋的共享辦公空間，將具60多年歷史紡織廠重新規劃成咖啡廳、廚房、攝影棚、及兼具開放及獨立的辦公空等，具複合性功能的場域，提供如設計師、電商、手作品牌等，微型創業、創客們辦公的新選擇，一方面解決承租傳統辦公室成本過高的問題，也能提供創業者們與異業鄰居討論的空間，並希望利用地利之便，結合周遭土城、中和等製造業密集的優勢，方便創業者找尋合作廠商，近一步影響周遭發展。除了提供空間租借服務外，他們也經常開辦許多進修課程，如烘豆、手沖體驗、廚藝教學等，不時也會有些藝文活動。

(中時 )