新冠肺炎疫情期間，全球投資人狂掃黃金，將金價推升至歷史高點，然而全球第二大黃金消費國印度卻反其道而行，生計困頓的家庭不僅停止購買黃金，還開始典當家傳金飾應急。

根據世界黃金協會（WGC）數據，印度第二季（4至6月）飾金需求暴跌74％，創下史上最大減幅，較一年前同期銳減124公噸，相當於美國一年的黃金購買量。

印度實行全國封鎖令，加上人民擔心感染新冠肺炎病毒，逛珠寶店的人大幅減少，民眾也暫緩舉行婚禮，大幅抑制黃金需求。公衛危機也衝擊印度就業、收入和小企業，迫使許多民眾出售或典當黃金救急。

珠寶連鎖店老闆戈文丹（B. Govindan）表示，目前生意只有疫情爆發前的一半，每五名進店的客人，就有一人是要賣珠寶，而不是添購金飾。他期望9至10月婚禮季時，買氣能回籠。

印度國內金價也反映黃金市場供需失衡，印度的金價大幅低於國際水準，每盎司低了約70美元。

疫情導致印度企業與消費者的收入急速減少，偏偏此時銀行行事更加小心謹慎，民眾無法從平時往來的銀行取得新貸款，需錢孔急的民眾被迫將黃金作為短期借款擔保品。

專門從事黃金貸款的金融公司Muthoot Finance主管穆特胡特（Alexander Muthoot）表示，自古以來，黃金一直是窮人的存款和保單，他們需要資金，而黃金是最快又最簡便的融資。

WGC表示，目前難以預測印度2020年的黃金需求量，不過回收黃金可能超過120公噸，創下歷史紀錄。

家傳黃金通常是印度民眾最後才會動用的資產，出售和典當黃金的數據攀升，凸顯民眾已經無計可施。經濟學家指出，疫情讓數千萬名印度人跌入貧窮境地。

(工商 )