大陸近數月來曝光率很高的「南海戰略態勢感知計畫」(SCSPI)平台多次發表海上船艦活動數據，被台灣軍方連續3天指為發布「假資訊、假新聞」。南海戰略態勢感知計畫對此正面回應稱，該平台沒有發布過假新聞，只是運用公開數據與遙感資料進行合理懷疑，台灣軍方如此「隆重對待」智庫資訊，讓外界充滿好奇與懷疑，希望台灣方面拿出更多證據來證明確無此事。

台灣國防部2日召開臨時記者會，針對南海戰略態勢感知計畫近期發佈的訊息做出說明。陸媒《環球時報》指出，這是台灣軍方第3度回應該平台發佈美軍在台海訊息。

USS Halsey transits the Taiwan Strait, the second U.S. Navy destroyer to do so this August. @USNINews https://t.co/ctxMZLQesT pic.twitter.com/OT6Oq6Eu3f — AMTI (@AsiaMTI) September 2, 2020

南海戰略態勢感知計畫主任胡波對《環球時報》表示，該平台沒有發佈過假消息，只是依據開源ADS-B和遙感資料進行合理的懷疑，相關資料均可在國際平台上進行還原重溯。台灣方面隆重對待一家智庫根據公開資料發佈的資訊，這是反應過度，反而讓外界充滿好奇和懷疑。他說，歡迎台灣方面做出回應，但希望下次回應時能拿出更多細節和證據，來證明確無此事。

台灣軍方連續3日就南海戰略態勢感知計畫發佈的美艦機在台灣周邊活動情況做出回應，包括8月30日該平台發佈1架美國海軍EP-3E電子偵察機出現在台灣以北經東海前往日本，「疑似」直接從台灣起飛，此飛行軌跡不排除信號錯誤導致軌跡偏差。台灣軍方稱此消息是「假資訊，與事實完全不符」。

此後，9月1日該平台再發佈資訊稱，美軍哈爾西號導彈驅逐艦疑似經由澎湖水道通過台灣峽，可能是對大陸方面的進一步試探。當晚台灣海軍回應，稱其內容為刻意製造的假資訊，呼籲台灣媒體勿引用。但稍早台灣軍方曾主動發布哈爾西號例行性通過台灣海峽，為美艦今年第9次穿越台海。

9月2日台灣國防部再舉行臨時記者會，針對南海戰略態勢感知計畫近期發佈的「假資訊、假新聞」做出說明，國防部副部長張哲平宣稱，「這些內容，不是子虛烏有，就是魚目混珠，有計劃的企圖混淆視聽」。

南海戰略態勢感知計畫主任胡波表示，很歡迎台灣軍方對此事重視，但希望多一些理性並公布細節。台灣方面的過度反應，恰好反映出美台之間的暗潮洶湧，也表明台當局確實「心中有鬼」。該平台未來還會持續發佈台灣周邊海空狀況，表達合理懷疑和推測。

胡波指出，該平台所根據的船舶跟蹤識別系統（AIS）和廣播式自動監視系統（ADS-B）等開源商業資料，國內外都有很多的獲取途徑。包括美軍哈爾西號導彈驅逐艦疑似進入台灣「內水」的情況，所根據的遙感圖片來源於美國Planet公司的免費資料，任何人都可從網站獲取。

(中時新聞網)