中印於8月29日至30日爆發新一輪軍事衝突，兩國邊境局勢再度陷入緊張。美國媒體分析，雙方下一個戰場可能位在1條穿越泰國南部的運河，而且戰況將會越演越烈。

《外交政策》雜誌9月1日報導，大陸的印度洋戰略中，最薄弱的環節就是麻六甲海峽，這是大陸海上貿易的生命線，也是大陸海軍通往南亞的主要道路。目前，大陸計畫在泰國南部的克拉海峽（Kra Isthmus）建設1條運河，即克拉運河，讓海軍能夠在南海和印度洋的新建基地之間快速調動，無需向南繞過馬來半島底端。這條運河也是北京「一帶一路」倡議的重要一環，屬於陸方至關重要的戰略資產，此外，克拉運河也完全符合北京包圍印度的計畫。

目前，大陸海軍正積極向西推入孟加拉灣和印度洋，在吉布提建設軍事基地和物流基地，並與緬甸、孟加拉、巴基斯坦、伊朗及俄羅斯海軍進行聯合演習。

針對未來可能與陸方在海上發生衝突，印度強化了各種準備措施。《印度斯坦時報》曾於8月25日報導，印度計畫對其在安達曼和尼科巴群島的空中及海軍進行重大升級。

在與大陸對峙的背景下，印度海軍從波斯灣到麻六甲海峽也都處於高度戒備狀態。有知情人士透露，印度海軍得到的指示很明確，他們應該為軍事行動做好準備，防止大陸沿著實控線（LAC）發動攻擊。

長期飽受爭議的克拉運河建設計畫現在似乎得到泰國政府的支援，連一向持批評態度的《曼谷郵報》也發表了支援建設的社論。儘管泰國與美國在名義上是盟友，但自2014年美國拒絕承認泰國政府的軍事接管以來，泰國開始向北京明顯傾斜。

(中時 )