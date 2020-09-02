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對於過去幾星期有關我的新聞報章，我都應該係時候作出回應了。 節目有20集，大約有10個話題，我好幸運，可能因為人生經歷比較多，所以十個話題有九個我都可以分享到故事。 個人認為，接得個show來拍就唔可以咩都唔講。拍攝前我也有做大量功課希望盡量可以用星座角度分享不同經歷。我亦都感到安慰，因為這份努力換取了很多支持者，令我有更多動力行向呢行發展。但同時亦都換取了一個nickname「性女」。 首先我唔明白呢個Term係咩意思，照字面睇我解讀成Female Nymphomaniac。另外節目中其他成員都有分享這個話題呀，還有其他節目直頭圍繞這個話題，唔通一講呢個話題嘅人就有呢個稱號？我想問吓，我打麻雀，我係咪一個賭徒？我飲酒，我係咪一個alcoholic? 🤯 我唔係聖人，我唔會同你講我冇拍過拖。但係我絕對唔係一個open嘅人，我對每一段感情都好認真。不確定或者未正式一齊都唔會有進一步嘅關係。 雖然我好多話題都可以講，但並唔代表我冇 core values, 呢個幾月嘅新聞塑造到我係一個咁開放，咁冇原則嘅一個人，我係有少少hard feeling😞 我好鍾意同人傾計分享故事，對朋友、同事，甚至拍節目時都係。可能我個腦沒有「filter」，成日諗到乜就講乜，呢樣我努力改進中。 最後想表示這個post不是想還擊，而係希望大家不要再誤會了。 - - - #stop #critisism #cyberbullying #sayno #corevalues #morals #stopjudging

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昔香港一線小生林俊賢女兒林鈺洧，遺傳父母好基因，擁有深邃混血外型和火辣身材，入行後受到不少關注，日前她在節目大爆性史，豪放言論被封「新一代性女」，更遭到網友批評，今（2日）她親上火線說明，表示自己不是一個開放的人，希望大家不要再誤會她了。

林鈺洧日前在節目《對號入座》透露，自己約會對象有10人，真正交往並發生性關係的有5位，她更自爆某位天蠍男友讓她難忘，因為對方不僅高大帥氣，床上功夫也很強，常常將她翻來翻去，且性愛招式多、續航力持久，每次都做到滿身大汗。

節目播出後，林鈺洧的大膽言論讓她被封「新一代性女」，更被批「不知廉恥」，對此，她也發文吐心聲，自己可能因為人生經歷多，所以可以分享不少故事，拍攝前她也做大量功課，希望盡量用星座角度分享不同經歷，雖然有不少支持者，但也得到一個「性女」稱號。

她說自己不是聖人，不會跟大家說自己沒拍拖過，但她絕對不是一個開放的人，她對每段感情都很認真，不確定或沒正式在一起，她不會發生進一步關係，但大家把她塑造成開放和沒原則的人，讓她多少有點難受。她坦言自己喜歡和別人分享自己的故事，沒有過濾過就都講了，她在努力改進，但也希望大家不要再誤會她了。

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(中時新聞網)

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