昔香港一線小生林俊賢女兒林鈺洧，遺傳父母好基因，擁有深邃混血外型和火辣身材，入行後受到不少關注，日前她在節目大爆性史，豪放言論被封「新一代性女」，更遭到網友批評，今（2日）她親上火線說明，表示自己不是一個開放的人，希望大家不要再誤會她了。

林鈺洧日前在節目《對號入座》透露，自己約會對象有10人，真正交往並發生性關係的有5位，她更自爆某位天蠍男友讓她難忘，因為對方不僅高大帥氣，床上功夫也很強，常常將她翻來翻去，且性愛招式多、續航力持久，每次都做到滿身大汗。

節目播出後，林鈺洧的大膽言論讓她被封「新一代性女」，更被批「不知廉恥」，對此，她也發文吐心聲，自己可能因為人生經歷多，所以可以分享不少故事，拍攝前她也做大量功課，希望盡量用星座角度分享不同經歷，雖然有不少支持者，但也得到一個「性女」稱號。

她說自己不是聖人，不會跟大家說自己沒拍拖過，但她絕對不是一個開放的人，她對每段感情都很認真，不確定或沒正式在一起，她不會發生進一步關係，但大家把她塑造成開放和沒原則的人，讓她多少有點難受。她坦言自己喜歡和別人分享自己的故事，沒有過濾過就都講了，她在努力改進，但也希望大家不要再誤會她了。

(中時新聞網)