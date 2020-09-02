館長槍擊案案發至今已逾一周，今（2日）館長臉書貼出本人復建照。（摘自臉書：飆悍）

「館長」陳之漢28日凌晨在準備離開自家林口健身館時遭到劉姓兇嫌槍擊，身中3槍倒臥血泊中，在案發當下決定開起直播交代遺言「傳遞館長精神」。不過此舉卻被部分民眾解讀為「自導自演」，對此，律師林智群揭露真實子彈射穿照片表示「沒人會拿自己肌肉開玩笑」。

館長槍擊案案發至今已逾ㄧ周，檢調仍在釐清案情中。不過卻有人認為，館長在案發當下「開直播」的舉動自導自演成分很高。對此，林智群認為許多人對於子彈動能沒太大概念。他指出，即使是館長那樣健美的肌肉，子彈的動能還是可以在身體裡面造成極大的破壞，「經過那樣的破壞後，要回復原本的狀態，

幾乎是不可能的。」

林智群在臉書上貼出子彈射進豬肉的照片，並表示「我想沒有人會拿自己訓練多年的肌肉開玩笑的…」。貼文底下網友也留言說「到底有誰會自導自演把自己傷得那麼重？說這種話的人很沒同理心」、「開槍這件事要自導自演，真的是要冒很大的風險呀！打中真的比不打中難呀」、「子彈瞬間進入體內，除了傷筋之外，近距離射擊的子彈是燒燙傷，還會讓傷口更加的嚴重」。

此外，復健科醫師王思恒在節目上也針對館長中槍事件指出，館長真正的難關在後頭，若不幸感染，恐讓骨頭爛掉，而踝關節的損傷幾乎也沒有方法治癒，後遺症恐造成未來運動生涯全毀。

(中時新聞網)