民進黨政府宣布將要開放帶有瘦肉精的美豬進口，造成台灣輿論一片混亂，過去民進黨反美豬的畫面歷歷在目，如今卻髮夾彎贊成美豬進口，宣稱可以增進台灣的國際地位；對此，國民黨智庫副董事長連勝文指出，民進黨的美豬美夢，最後恐怕都是一場空！

連勝文在臉書上發文表示，民進黨官員宣稱「開放進口瘦肉精豬肉，可以換回台灣國際地位」，但是這些是事實嗎？如今我們在國際組織、會議中有因此佔有一席之地嗎？環太平洋軍演沒有我國國軍的份、WHA會議中美國也沒有為台灣發聲，所謂「美豬換國際地位」的說法，最後恐怕都只是一場空！

更有網友表示，近來美國處處與大陸對抗，又因為許多與台灣的互動，造成兩岸之間的關係摩擦、緊張，但計畫成立軍事同盟的名單卻又沒有我們，真的不禁讓人感嘆我們的政府根本就是在做白工。

連勝文更表示，近來許多人從台灣出境後遭到他國驗出新冠肺炎的陽性反應，讓他不禁想問：出口新冠確診病例，是否也是民進黨換取國際地位的另一種方法？

(中時新聞網)