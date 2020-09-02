距離11月大選只剩2個月，民主黨候選人拜登領先川普總統，但差距已縮小。由於川普始終未肯定表態，一旦輸掉連任會怎麼做，引發民主黨憂慮，川普屆時可能會出奧步，引發憲政危機。上周民主黨兩位國會議員為此致信給國防部，確認萬一發生此事，軍方能保證有序轉移政權。

據一項由市調機構Opinium Research進行的最新民調，約半數（47％）受訪者擔心，選舉結果萬一對川普不利，他可能會拒絕認輸。若區分黨派，為此憂心忡忡的民主黨選民高達75％，川普支持者則只有30％憂心此事發生。

反過來說，約41％挺川普選民擔心，拜登輸了會不認帳，但拜登支持者只有28％認為有這可能性。

川普近幾個月來，不斷對鐵粉傳達關於選舉弊端的訊息，包括大肆抨擊通訊郵票破壞投票公正性，甚至引發外國勢力干預。他上月曾表示，「我們會輸掉這場選戰的唯一方式，就是選舉作弊。」

(中時 )