大陸浙江溫州傳出海邊一對新人拍婚紗照時，新娘被海浪卷走。陸官媒指出1日拍婚紗照的4人，不慎掉入海中。截至目前為止，事件已造成2人死亡、1人失聯，另1人無生命危險，失聯人員仍在全力搜救。目擊者表示，新娘被大浪捲走遊不回來。

《人民日報》微博表示，溫州市洞頭區人民政府通報，洞頭區元覺街道相思嶴發生人員落水意外事件情況通報，稱9月1日17點50分許，有4人不慎掉入海中。截至目前，失聯人員仍在全力搜救，後續工作正在全力處理中，救援人員從1日晚到2日上午一直在持續救援中。

《光明網》報導獲得目擊者說法指出，「海面上有颱風，好高的浪，新人連同拍攝團隊，被海浪捲走，新娘落入海中很快就消失不見，海浪大到根本沒法遊回來」，「救援衝鋒艇在海面上轉了半天」。

洞頭區相關部門負責人，向《南方都市報》表示，事發地相思嶴是一片公開的海域，涉事海邊有警示語，有安全員定期巡查。涉事新人和其攝影團隊繞開了巡查的安全員，前往出事海邊拍照。

(中時新聞網)